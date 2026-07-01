Kılıçdaroğlu 'CHP sandığa gömülecek' diyen ismi Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, dikkat çeken bir atamaya imza attı.

Daha önce yaptığı atamalarla tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu kez de CHP Genel Sekreter Yardımcılığına, geçmişte "CHP sandığa gömülecek" diyen Soner Çetin'i atadı.

Çetin, daha önce de yeni nesil organize suç örgütlerinden Baygaralar'ın lideriyle olan ses kaydıyla gündeme gelmişti.

'CHP SANDIĞA GÖMÜLECEK' DİYEN İSİM KILIÇDAROĞLU'NDAN KOLTUK KAPTI

Soner Çetin, 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Çukurova Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyince parti yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel’i bekliyor."

İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Bu ifadelerinin ardından partiden istifa eden Çetin, İYİ Parti saflarına geçerek Çukurova Belediye Başkan adayı olmuş ancak yüzde 8,55 oranında oy alabilmişti.

CHP'nin adayı Emrah Kozay ise yüzde 52,84 oyla ilçe belediye başkanlığını kazanan isim olmuştu.