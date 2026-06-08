Kılıçdaroğlu Özel ve grup yönetimini azledebilir mi? Yanıt parti tüzüğünde gizli

CHP'de butlan sürecinin ardından yarın TBMM'de yapılacak Grup Toplantısı da krize dönüştü. İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel'in yarın grup toplantısı yapma kararını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel ile grup yönetimini görevden alacağını öne sürdü.

Sinan Burhan'ın iddiası şu şekilde oldu:

"Özgür Özel yarın grup toplantısını ben yapacağım diyor. Bu parti disiplin suçudur Kemal Kılıçdaroğlu buna müsaade etmez .Bugün 3 grup başkanını ve Grup Başkanı Özgür Özel’i azil eder."

PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR? KILIÇDAROĞLU BU ADIMI ATABİLİR Mİ?

Söz konusu iddianın ardından dikkatler parti tüzüğü ve grup iç yönetmeliğindeki hükümlere çevrildi. Parti tüzüğüne göre, seçimle göreve gelen grup başkanı ve grup başkanvekillerini, genel başkanın azletme yetkisi yok.

Tüzüğe göre grup yönetimine ilişkin değişiklik yapılabilmesi için öncelikle güvensizlik oyu sürecinin işletilmesi gerekiyor. Böyle bir sürecin başlatılabilmesi için milletvekillerinin en az dörtte birinin talepte bulunması şartı aranıyor. Güvensizlik önergesinin kabul edilmesi için ise 70 milletvekili desteği gerekiyor.

Bu nedenle Sinan Burhan'ın dile getirdiği 'anında görevden alma' senaryosu CHP parti tüzüğüne göre mümkün değil.

KILÇDAROĞLU GRUP YAPABİLİR Mİ?

Peki Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısı yapabilir mi? Parti tüzüğüne göre bu da mümkün değil. CHP Grup İç Yönetmeliği'ne göre grup genel kurulunun toplanabilmesi için de milletvekillerinin en az beşte birinin çağrısı gerekiyor. CHP'nin mevcut milletvekili sayısı dikkate alındığında bu rakam 28 milletvekiline karşılık geliyor.

Yönetmelikte ayrıca grup genel kurulunun üye tam sayısının üçte biri ile toplanabileceği belirtiliyor. Bu da yaklaşık 46 milletvekilinin katılımını gerektiriyor.

Bu nedenle, grup toplantısının gerçekleştirilebilmesi için hem gerekli çağrı sayısına ulaşılması hem de toplantı yeter sayısının sağlanması gerekiyor.



PEKİ KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA KAÇ VEKİL VAR?

CHP parti tüzüğünde yer alan maddelere göre Kılıçdaroğlu'nun yarın için grup toplantısı çağrısı yapabilmesi için en az 28 vekilin imzası gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin sayısının ise en fazla 27 olduğu ifade ediliyor.

Parti iç yönetmeliği aynen uygulandığı takdirde Kılıçdaroğlu'nun ne grup toplantısını yapabilme ne de Sinan Burhan'ın iddia ettiği gibi Özel ve grup yönetimini azletme yetkisinin olmadığı görüldü.