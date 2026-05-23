Kendi okulu da kapatılmıştı: Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "umut veren bir proje" olarak nitelendirdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni tek imzayla kapatmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Öğrenciler ve akademisyenlerin tepki gösterdiği kapatma kararına ilişkin bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Kurucuları arasında bulunduğu Şehir Üniversitesi de daha önce kapatılan Davutoğlu, Erdoğan'a seslendi.

DAVUTOĞLU'NDAN İKTİDARA BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TEPKİSİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kapatmayla AKP iktidarının birden fazla yanlışa imza attığını vurgulayan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu şunları ifade etti:

Gerekçeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmayan böylesi bir kararın kendisi şaibe doğurmuştur.

Öğrencilerin geleceğini belirleyecek final sınavına hazırlandıkları günlerde alınan böyle bir karar idari bir tasarruf değil, öğrencilere ve velilerine yapılan bir zulümdür.

YÖK’ün bir üniversiteyi sınav kılavuzuna koyması o üniversiteye verilen bir devlet teminatıdır. Bu teminat ile üniversitelere kaydolan öğrencilerin haklarını korumak devletin asli görevidir; bu görevin ihmali devletin ciddiyetini ortadan kaldırır, devlete olan güveni sarsar ve bir devlet zaafı haline gelir.

Yine TBMM kararıyla ve devletin teminatı altında açılan bir üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin ve çalışanlarının bir gecede belirsizliğe sürüklenmesi akademik çalışma şartları açısından izah edilemeyecek bir durumdur.

Bu örneklerin diğer üniversitelerde oluşturduğu baskı akademik iklimi yok eder ve üniversiteleri geleceği belirsiz kırılgan yapılara dönüştürür.

Bilgi Üniversitesi’nin hami üniversitesi konumundaki Mimar Sinan Üniversitesi’nin kapatılan Bilgi Üniversitesi’nden öğrenci sayısı itibarıyla çok daha küçük olması Mimar Sinan Üniversitesi’nin de yapısını ve özgünlüğünü olumsuz yönde etkiler.

Bu üniversitelere kaydolan yabancı öğrencilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetler üniversitelerimizin uluslararası itibarını yok eder, nitelikli öğrencilerin ve akademisyenlerin gelmesine engel olur.

"ÖĞRENCİLERİN TRAVMALARININ SORUMLUSU KİM?"

Ayrıca Davutoğlu, üniversitenin dönem sona ermeden kapatılmasına dikkat çekerek yetkililere cevaplaması için şu soruları yöneltti:

YÖK tarafından atanan kayyımlar tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını gerektiren hangi hukuki şartlar ortaya çıkmıştır?

Kayyım yöneticiler, YÖK ve garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi yönetimi arasında kapatma kararını Cumhurbaşkanlığına bildiren yazışmalar yapılmış mıdır?

Kapatmayı gerektiren hukuki gerekçeler nelerdir?

20.000'e yakın öğrencinin final haftası öncesinde yaşadığı travmanın sorumluları kimlerdir?

Mali sürdürülebilirliğinde sorun olmayan bir üniversitenin kapatılmasıyla ortaya çıkacak kamu zararına ilişkin bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır?

CHP ile ilgili mutlak butlan kararının yoğun gündemi dolayısıyla en az bu karar kadar vahim olan Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması kararı ile ilgili düşüncelerimi bugün paylaşıyorum:



Bugün toplumumuzu bekleyen en büyük tehlike dünyanın zihni anlamda devrimsel dönüşümler… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 23, 2026

KENDİ ÜNİVERSİTESİ DE KAPATILAN DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN VE YÖK'E ÇAĞRI

"Sayın Cumhurbaşkanına ve YÖK yetkililerine Türk üniversitelerine güveni sarsan, düşünceyi boğan, kurumların sürekliliğini yok eden bu tür adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyorum." ifadeleriyle Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Erdoğan'a seslenen Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu Şehir Üniversitesi de 2020 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatılmıştı.