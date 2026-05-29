Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PM tarihi açıklaması

Mahkeme kararıyla CHP'deki görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Tv100'de Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamalarda Parti Meclisi toplantısının tarihine ve parti içi sosyal medya tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PM TOPLANTISI TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz. 1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir.”

SOSYAL MEDYADA AYRIŞMA DEĞERLENDİRMESİ

Kılıçdaroğlu, CHP'liler arasında sosyal medyada süren tartışmalara ilişkin de uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Herkes şunu bilsin Partimiz en kısa sürede ahlaki kodlarına dönecektir. Özellikle sosyal medyada CHP'liler arasında ayrışma, tartışma yaratmaya çalışan kişiler, hesaplar var. Kimse tartışma görüntüsü vermemeli. Biz bu süreci aşacağız.”