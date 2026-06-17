Kaymakamlar kararnamesi yayımlandı! 430 isim yeni görevine atandı.. Yargıdan sonra mülki idarede dev değişim

Son yılların en kapsamlı Hakimler ve Savcılar kararnamesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile mülki idarenin ilçelerdeki temsilcileri kaymakamların görev yeri değişti. Kaymakamlar kararnamesiyle, Türkiye genelinde 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Kararnameyle çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısı yeni görevlere atandı.

208 KAYMAKAMIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle ilçe kaymakamlıklarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Buna göre 208 kaymakam farklı illerdeki ilçelere atandı.

Atamalarla birlikte birçok ilçede yönetim kadroları yenilendi. Kararname, mülki idare teşkilatında geniş çaplı bir hareketlilik yarattı.

83 KAYMAKAM VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI

Kararname kapsamında 83 kaymakam, vali yardımcılığı görevine getirildi. Böylece çok sayıda kaymakam, yeni görevine vali yardımcısı unvanıyla devam edecek.

Bu atamalar, mülki idarede kariyer basamakları açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendirildi.

78 VALİ YARDIMCISININ İLİ DEĞİŞTİ

Düzenleme yalnızca kaymakamları kapsamadı. Kararnameyle 78 vali yardımcısı da görev unvanını koruyarak farklı illere atandı.

Bu değişiklikle birlikte vali yardımcılığı kadrolarında da iller arası yeni görevlendirmeler yapıldı.

33 VALİ YARDIMCISI KAYMAKAM OLDU

Kararnamede dikkat çeken bir diğer başlık ise vali yardımcılarının kaymakamlığa atanması oldu. Buna göre 33 vali yardımcısı, çeşitli ilçelere kaymakam olarak görevlendirildi.

Bu atamalarla bazı mülki idare amirleri, il düzeyindeki görevlerinden ilçe yönetimine geçti.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA DA...

Kararname, İçişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatını da kapsadı. Daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve şube müdürlüklerinde de çok sayıda görev değişikliği yapıldı.

Bazı isimler daire başkanlığından genel müdür yardımcılığına, bazı kaymakamlar ise bakanlık merkezindeki farklı görevlere atandı.

BÜYÜK İLÇELERDE DE ATAMALAR VAR

Listede ilk kez kaymakamlığa atanan isimler de yer aldı. Trabzon Valiliği kaymakam adayı Muhammed Fazıl Tüzel, Malatya’nın Akçadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

İstanbul’un Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Adalar ilçeleri ile İzmir Bayraklı ve Bursa Osmangazi gibi büyük ilçeler de kararname kapsamındaki atamalar arasında yer aldı.

O KARAR İPTAL

Resmi Gazete’de yayımlanan listede bir yargı kararı notu da yer aldı. Uşak Vali Yardımcısı Önder Can’ın Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin kararın iptal edildiği belirtildi.

Toplam 430 mülki idare amirini kapsayan kararnameyle, kaymakamlık ve vali yardımcılığı düzeyinde kapsamlı bir görev değişimi yapıldı.