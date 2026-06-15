Kavuncu'dan Mehmet Uçum'a tepki: Türkiye bu kafayla yönetilemez

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Kavuncu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanının erken seçime ilişkin yaptığı paylaşıma dair konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmeye ihtiyacı yok ama Türkiye'nin ona ihtiyacı var" sözlerine tepki gösteren Kavuncu, "Tek bir adamın kaderi, ülkenin kaderinin üstünde görülmeye başlanmış. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

Uçum'un seçimlerin yenilenmesi halinde seçimin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğine ilişkin değerlendirmesine de değinen Kavuncu, şunları söyledi:

"Türkiye bu kafayla yönetilemez. Bu kafa Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirecek kafadır. Bu yasanın arkasından dolanmak, kanunun ruhunu bilmemektir. Genel seçim tarihinden bir ay önce seçim yapılmasını söylemek bu milletin aklıyla alay etmektir. Bu durum sadece tek bir kişinin önünü açmak için kanunun ruhunun görmezden gelinmesidir."

Kavuncu, hafta sonu gerçekleştirilen Hukuk Çalıştayı'nın ardından hazırlanan vizyon belgesinin üç aşamalı bir izleme mekanizmasıyla takip edileceğini söyledi. Bu kapsamda bir izleme komisyonu kurulacağını, İYİ Parti grubunun konuyu TBMM gündemine taşıyacağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Venedik Komisyonu kararlarının da referans alınacağını ifade etti.

(ANKA)