Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berhan Şimşek Kılıçdaroğlu ile yan yana

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" iddiasını sürdürürken Bolu kampında dikkat çeken bir kare ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun, Bolu’da düzenlenen kampta, kadına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktıktan sonra genel başkan yardımcılığı görevinden alınan Berhan Şimşek ile bir araya geldiği görüldü.

Kampın son gününde Şimşek ile Kılıçdaroğlu'un diyaloğu kameralara yansıdı.

HEM KADINA ŞİDDET HEM DE NAYLON SİGORTA OYUNUYLA GÜNDEME GELDİ

Berhan Şimşek’in Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı görüntüler de geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Şimşek, görüntülere ilişkin şunları söylemişti:

"O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Biri sizin kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz 'şiddet uygulayan' olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar."

Berhan Şimşek’in ayrıca özel şoförü Mustafa Tonbul’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kayıtları da gündeme gelmişti.

SGK belgesinde yer alan bilgilere göre Tonbul’un sigorta primleri ve maaş ödemeleri Şimşek tarafından değil, birbiriyle bağlantısı bulunmayan çeşitli özel şirketler tarafından karşılandı.