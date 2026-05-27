Kadıköy Rıhtımı’na yapılmak istenen cami için 30 bin metrekare dolgu yapılacakmış! Ön onay geldi

İstanbul’un en yoğun kamusal alanlarından Kadıköy Rıhtımı’nda yapılmak istenen cami projesi yeniden tartışma yarattı. Deniz dolgu alanı için hazırlanan ön proje, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeye şerh koyduğu öğrenildi. Kadıköy Belediyesi temsilcisinin toplantıya katılmadığı iddia edildi.

Kadıköylüler, meslek odaları ve yaşam savunucuları, rıhtımın açık kamusal niteliğinin korunması gerektiğini belirtti. Projeye karşı çıkanlar, alanın yapı baskısı altında olduğunu vurgulayarak, "Kamusal alan yapı baskısıyla karşı karşıya" değerlendirmesinde bulundu.

30 BİN METREKARE DOLGU

Yaklaşık 30 bin metrekarelik deniz dolgu alanında cami, yer altı otoparkı, kültür merkezi ve şadırvan yapılması planlanıyor. Projede 11 bin 232 metrekare taban oturumu ve toplam 33 bin 559 metrekare inşaat alanı öngörülüyor.

Birgün'ün haberine göre; Yaklaşık 7 bin kişilik camiyle birlikte bin 250 araç kapasiteli otopark da projede yer alıyor. Meslek odaları ve yaşam savunucuları, bu büyüklükte bir yapılaşmanın kıyının açık kamusal kullanımını ortadan kaldıracağını savunuyor.

TSUNAMİ UYARISI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Kadıköy Belediyesi’nin projeye karşı açtığı dava sürüyor. Uzmanlar ise alanın deprem, sıvılaşma ve tsunami riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaşam savunucuları, kıyı alanlarının beton projelerle değil, yeşil alan ve kamusal kullanım anlayışıyla korunması gerektiğini belirtiyor.

CHP'Lİ MİMAR ÜYEDEN TEPKİ

CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi mimar Barış Antik, projenin şehircilik ilkeleri açısından ciddi sorunlar taşıdığını söyledi. Antik, dolgu alanlarının doğal kıyılardan farklı olarak daha hassas değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Projenin maliyetine de dikkat çeken Antik, "Dolgu alanına yapılacak böylesi bir projenin maliyeti 450-500 milyon doları bulacak" dedi.

Antik, dolgu alanlarının afet riski ve kamusal erişim bakımından özel alanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dolgu alanları altyapı kapasitesi, zemin güvenliği, afet riski ve kamusal erişim açısından özel alanlardır. Kıyı alanlarının temel yaklaşımı açık kamusal kullanımın korunmasıdır. Ancak bu proje kıyının açık ve geçirgen karakterini ortadan kaldıracak ölçekte. Buraya yapılacak proje yüksek inşaat gerektirir ve bu da ayrıca maliyeti çok artırır"

Antik, cami yapısının Kadıköy sahil siluetinde baskın bir etki yaratacağını da söyledi. Yaklaşık 90 metreyi bulan minare yüksekliği ve büyük yapı kütlesinin mevcut sahil dokusuyla uyumsuz olduğunu belirten Antik, "Bu yapı mahalle ölçeğini aşan, kıyı siluetinde baskın bir odak yaratacak büyüklükte. Kıyı boyunca yaya sürekliliğini de kesintiye uğratabilecek nitelikte" dedi.

Antik, kıyı alanlarının kentlinin kesintisiz erişimine açık olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: