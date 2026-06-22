Kadıgil'den TÖDER'e sert çıkış: "Öğretmenleri sömürenleri ifşa edeceğiz"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medya üzerinden özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekerek, TÖDER’in sosyal medya hesabı tarafından yapılan Babalar Günü paylaşımına tepki gösterdi. TÖDER’in paylaşımı üzerinden TÖDER ve Özel Öğretim Derneği'ni eleştiren Kadıgil, '’Öğretmenlerin yerlerde sürüklendiği gün pişkin pişkin Babalar Günü kutlayan, profiline utanmadan Atatürk koyan bu kurum Türkiye'deki özel okul patronlarının derneği" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, özel okul ve kurslardan milyonlarca lira gelir elde eden patronların öğretmen emeğini düşük ücretlerle sömürdüğüne, öğretmenlerin sendikasıyla masaya oturmadığına vurgu yaptığı paylaşımda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın taleplerinin karşılanmasını istedi.



Kadıgil’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İKİSİNİN DE BAŞKANI CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ"

"Tanıştırayım, öğretmenlerin yerlerde sürüklendiği gün pişkin pişkin babalar günü kutlayan, profiline utanmadan Atatürk koyan bu kurum Türkiye’deki özel okul patronlarının derneği.

Bir de ÖZDER var. Özel okullardan, kurslardan her yıl milyonlarca lira para kazanan ama üç beş istisna dışında öğretmenlerin emeğini üç kuruşa sömürerek semiren sonra da tenezzül edip öğretmenlerin sendikasıyla masaya bile oturmayan, Çalışma Bakanının da Milli Eğitim Bakanının da ağzının içine baktığı patronların dernekleri. Bu iki kurumun ortak özelliği ne biliyor musunuz? İkisinin de başkanı Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi!

''PATRONLAR BU SESİ YA DUYACAK YA DUYACAK”

Buradan ilan ediyoruz; haklarını gasbettiği öğretmenlerin 7 gündür açlık grevinde olmasının, dün işkenceye maruz kalmalarının başlıca müsebbipleri duysun. Ya siz derhal Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasının yerden göğe haklı taleplerini duyacaksınız ya da bilin ki biz öğretmenleri sömüren özel okulları, kursları yani pek kıymetli (!) üyelerinizi ifşa ve boykot çağrısıyla geçireceğiz önümüzdeki 'altın' aylarınızı. Temmuzda, ağustosta iyice alevlenen o yeni müşteri telaşenizi kursağınıza tıkacağız. Patronlar bu sesi ya duyacak ya duyacak.”

(ANKA)