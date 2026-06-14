İYİ Parti'den aday olmuştu: AKP'ye katıldı

İYİ Parti tarafından Manisa Şehzadeler'de Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Karadağ, AKP'ye katıldı.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAN KARADAĞ AKP'YE KATILDI

AKP Manisa İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Toplu Katılım Töreni'nde partiye yeni katılımlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, İYİ Parti'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Ahmet Karadağ ve 612 kişi AKP'ye katıldı.

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AKP rozeti takan Karadağ ile birlikte 612 kişiye şu ifadelerle "Hoş geldiniz" dedi:

"Bugün partimize katılarak bu büyük dava yürüyüşüne güç veren, başta kıymetli kardeşim Ahmet Karadağ olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyor, üyeliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İYİ PARTİ'DEN BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

AKP rozeti takan Ahmet Karadağ, 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Şehzadeler Belediye Başkanı adayı olmuştu.