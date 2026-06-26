İstifası istenen MHP'li ilçe başkanı resti çekti: Beni sadece Devlet Bahçeli görevden alır

MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in partiden ayrılmasının ardından teşkilatlarda yaşanan değişiklikler kapsamında MHP Kocaeli il teşkilatında hareketli günler yaşandı.

Teşkilatın feshedilmesinin ardından göreve gelen MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılmalarını istedi.

İstifası istenen isimlerden olan ve henüz üç ay önce MHP Gebze İlçe Başkanlığına atanan Dursun Daşdangil, görevden alınma yazısı gelmediği sürece görevine devam edeceğini yineledi.

MHP'Lİ İLÇE BAŞKANI RESTİ ÇEKTİ

Kocaeli Barış Gazetesi'ne "Ben bu harekete ömrümü verdim. Şehit verdim." diye konuşan Daşdangil, henüz üç ay önce göreve atandığının altını çizerek şunları söyledi:

"Göreve atanalı henüz üç ay oldu. Ben yeni yönetimi yaparken 96’dan bu yana ilçe teşkilatlarında görev almış isimleri yönetimime aldım. Binlerce kişi tarafından ziyaret kabul ettim. Partimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım."

"BENİ BAHÇELİ ATADI BAHÇELİ ALIR"

"Ben hırsızlık yapmadım, arsızlık yapmadım; üç ay içerisinde neden görevden alınayım?" ifadelerini kullanan MHP Gebze İlçe Başkanı, kendisini MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin atadığını belirterek istifa etmeyeceğini vurguladı:

"İstifamı vermeyeceğim. Beni Devlet Bahçeli atadı Devlet Bahçeli görevden alır."