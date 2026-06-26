İstifa ve transferler sonrası TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Bu ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan milletvekili transferleri ve istifaları, siyasi partilerin sandalye dağılımını yeniden değiştirdi.

Son hamlelerle birlikte AKP'nin sandalye sayısı 277'ye yükselirken, CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 10 olarak kayıtlara geçti.

TBMM'de bu ay AKP'ye 2 milletvekili katıldı. CHP'den ise 2 milletvekili istifa etti.

AKP'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AKP saflarına katıldı. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise, AKP'ye katılan bir diğer isim oldu.

CHP'DEN YAŞANAN İSTİFALAR

CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısının 136'ya gerilemesine neden olan istifa gelişmeleri ise şöyle oldu:

Geçen hafta Nimet Özdemir CHP'den istifa ederek daha sonra AKP'ye katıldı. Ümit Dikbayır ise bu hafta Sakarya Milletvekili olarak CHP'den istifa etti.

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 592'YE İNDİ

TBMM'de normal şartlarda 600 olan toplam milletvekili sayısı yaşanan farklı gelişmeler nedeniyle 592'ye indi. Bu eksilmenin temel nedenleri arasında vefatlar, bakanlık atamaları, milletvekilliğinin düşmesi ve yerel seçimler yer alıyor.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi bu azalışta rol oynadı.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile kendi seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın görevlerinden istifa etmeleri nedeniyle Meclis'teki toplam üye sayısı 592'ye geriledi.

ERDOĞAN: KATILIMLAR SÜRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, yaptığı bir açıklamada "AKP'ye katılımlar sürecek" mesajını vermişti. Bu doğrultuda, Meclis'teki sandalye değişimlerinin önümüzdeki süreçte de yeni katılımlarla devam etmesi bekleniyor.

TBMM'DE PARTİLERE GÖRE YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Son gelişmelerle birlikte TBMM'deki partilerin güncel sandalye sayıları şu şekilde: