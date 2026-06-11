İşte butlan CHP’si… TGRT temsilcisi ‘yeni ihraçlar’ için böyle tarih verdi

CHP'de butlan yönetimi 9 milletvekilini ihraç etme kararı verirken AKP medyası da 'kulis' haberlerine başladı. İktidar medyasından gazeteciler, CHP'den ihraç edilecek yeni isimleri verirken bazıları da tarih verdi. İktidar medyası cuma gününü işaret etti.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), grup toplantısı geriliminin ardından 9 milletvekilini ihraç etme kararı aldı.

Kararın ardından iktidara yakın medya organlarında yeni ihraçların gündeme gelebileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bazı isimler yeni disiplin kararları için tarih verirken, bazı yorumcular ise ihraç edileceğini öne sürdükleri CHP’lilerin isimlerini sıraladı.

AKP'Lİ TAYYAR'A TGRT TEMSİLCİSİ 'AZ SABIR' YANITI

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cemal Enginyurt, ‘yüreğiniz yetiyorsa beni ihraç edin’ demiş Kılıçdaroğlu’na. Son derece haklı bir isyan. Ben de Kılıçdaroğlu’na aynı soruyu yöneltiyorum: Gücünüz o garibim 9 vekile mi yetti? Yüreğiniz yetiyorsa Cemal Enginyurt’u ihraç edin. Göreyim."

Tayyar’ın paylaşımına yanıt veren TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın vekilim biraz sabır.. Cumayı bir görelim"

SİNAN BURHAN DİREKT İSİM VERDİ

Öte yandan Bengütürk TV’de konuşan Sinan Burhan da yeni bir ihraç listesi hazırlanabileceğini öne sürdü.

Burhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ihraç listesini açıklayalım Adnan Beker… Cemal Enginyurt... Mahmut Tanal... Bu ihraç listesi içerisinde yer alan isimler. Bu... Ümit Dikbayır... Bunlar da ihraç listesi içerisinde olan isimler. Şu anda ilk etapta aklıma gelenleri söylüyorum. Yine bir 10 kişilik... Fakat o ihraç listesinde... Gökhan Zeybek"

NELER YAŞANDI?

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, dünkü grup toplantısında yaşananlar nedeniyle 9 CHP’liyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kararı, butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Sarı, kararın Kılıçdaroğlu’nun "arınma" siyaseti kapsamında alındığını söyledi. Ancak CHP tüzüğüne göre milletvekilleriyle ilgili disiplin sürecinin Parti Meclisi’nin istemiyle yürütülebileceği belirtiliyor. Bu nedenle kararın tüzüğe aykırı olduğu ifade edildi.