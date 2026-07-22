İsmet İnönü döneminde partiye girmişti: En eski CHP'li üye istifa etti

Yalova'nın ve CHP'nin çınarı olarak bilinen, 103 yaşındaki Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, 1946 yılında üye olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gezer, daha önce CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamayla da gündem olmuştu.

İNÖNÜ DÖNEMİNDE CHP'YE ÜYE OLDU

Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün genel başkanlığı döneminde, CHP'ye üye olan Abdurrahman Gezer, yaklaşık 80 yıllık parti üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gezer, paylaşımında "1946 yılında Üye olduğum CHP'den 21 Temmuz 2026 tarihi itibariyle istifa ettim. İlanen duyurulur" dedi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARINDA ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK VERMİŞTİ

Abdurrahman Gezer, daha önce CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarında seçilmiş CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamış ve o dönemde yaptığı açıklamada "103 yaşını bitiriyorum. Çok yoruldum. Ama CHP’de yaşananlar beni çok yordu." ifadelerini kullanmıştı.

KARİKATÜR PAYLAŞTI DİYE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Gezer’e, sosyal medyada iktidarı eleştiren bir karikatür paylaştığı gerekçesiyle 2019 yılında soruşturma açılmıştı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye giden 96 yaşındaki Gezer, kendisinden yaşça çok küçük polislerin ve kendisinin duruma şaşırdığını belirterek, polislere "Bir karikatür için beni tutuklayacaksanız hemen kelepçeyi takın" dediğini aktarmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Gezer'e, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yazıyla soruşturmaya gerek olmadığı tebliğ edilmişti.

Üç darbe döneminde de soruşturmalar geçirdiğini belirten Gezer, "Bu kadar baskıcı bir iktidarla karşılaşmadım. Ama ben yılmadım, muhalif kimliğimi ve günde en az 5 saat bilgisayar başında sosyal medyadaki eleştirilerimi sürdürüyorum" demişti.