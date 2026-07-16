İmamoğlu'nun hem YouTube hem X hesabına erişim engeli getirildi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Engelli Web'in paylaştığı haberde erişim engeli kararına rağmen, 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'den henüz görünmez kılınmadığı bildirildi.

TUTUKLANDIĞINDAN BERİ HESAP İSİMLERİ DEĞİŞİYOR MAHKEMELER AYNI KARARI VERMEYE DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri daha önce de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl tutuklanma kararının ardından 24 Nisan'da 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

Daha sonra açılan uluslararası X hesabı (imamoglu_int) ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına açılan farklı X hesapları da peş peşe erişim engeli kararlarına konu oldu. Hesap isimleri değiştirilerek yeniden açılan profiller hakkında da benzer kararlar verildi.