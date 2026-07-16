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İmamoğlu'nun hem YouTube hem X hesabına erişim engeli getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun 787 bin aboneli YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına erişim engeli getirildi. Hesaplar henüz platformlar tarafından görünmez kılınmadı.

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İmamoğlu'nun hem YouTube hem X hesabına erişim engeli getirildi
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Engelli Web'in paylaştığı haberde erişim engeli kararına rağmen, 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'den henüz görünmez kılınmadığı bildirildi.

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İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri daha önce de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl tutuklanma kararının ardından 24 Nisan'da 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

İmamoğlu'nun hem YouTube hem X hesabına erişim engeli getirildi - Resim : 2

Daha sonra açılan uluslararası X hesabı (imamoglu_int) ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına açılan farklı X hesapları da peş peşe erişim engeli kararlarına konu oldu. Hesap isimleri değiştirilerek yeniden açılan profiller hakkında da benzer kararlar verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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