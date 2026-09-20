İmamoğlu'ndan yasaklar kronolojisi: Tek tek sıraladı
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yasakları bir bir sıralandı.
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Mart 2025’te üniversite diplomasının iptal edilip tutuklanmasıyla başlayan süreçten bu yana Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uygulanan yasaklar tek tek sıralandı.
Kişisel sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesi nedeniyle açıklamalarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin X hesabından yapan İmamoğlu, tutukluluğunun 550’nci gününde şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya hesabım yasak! Fotoğrafım yasak! Sesim yasak! Savunma yapmam yasak! Kitap yayınlamam yasak! Yasaklar kronolojisi…"
550 GÜNDÜR TUTUKLU İMAMOĞLU'NA UYGULANAN YASAKLARIN LİSTESİ
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin X hesabından İmamoğlu'na yönelik uygulanan yasaklar ise şöyle sıralandı:
- 18 Mart 2025: Ekrem İmamoğlu’nun üniversite lisans diploması iptal edildi.
- 19 Mart 2025: Gözaltına alındı.
- 23 Mart 2025: Tutuklandı ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
- 24 Nisan 2025: Ekrem İmamoğlu kişisel X hesabına erişim engeli kararı verildi.
- 8 Mayıs 2025: 10 milyon takipçili X hesabı Türkiye’den kapatıldı.
- 30 Haziran 2025: İBB davasını takip eden gazetecilere erişim engeli getirildi.
- 24 Temmuz 2025: Yüksek lisans diploması da geçersiz sayıldı.
- 13 Kasım 2025: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı engellendi.
- 14 Kasım 2025: Açılan yeni Aday Ofisi hesabı da engellendi.
- 16-17 Kasım 2025: Üçüncü kez yeniden açılan Aday Ofisi hesabı engellendi ve Türkiye’den kapatıldı.
- 11-12 Mart 2026: Dördüncü kez açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı yeniden engellendi.
- 30 Mart 2026: Mahkemede yaptığı savunma nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.
- 8 Temmuz 2026: İBB davasında savunmasını tamamlayamadan salondan çıkarıldı. Tutanağa ‘Susma hakkını kullandı’ yazıldı. Savunması engellendi.
- 16 Temmuz 2026: Beşinci kez açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli getirildi.
- 29 Temmuz – 3 Ağustos 2026: Altıncı kez yeniden açılan Aday Ofisi hesabı tekrar engellendi ve Türkiye’den görünmez kılındı.
- 28 Ağustos 2026: Savunmasının yer aldığı ‘Millet Şahidimdir’ kitabı daha yayımlanmadan matbaa aşamasında toplatıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi