İmamoğlu'ndan gençlere: Hazır olun, hep birlikte başaracağız

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından, yapay zeka destekli bir video mesaj yayımlayarak gençlere demokrasi mücadelesine katılmaları için çağrıda bulundu ve "Hazır olun; hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız!" dedi.

“MÜCADELEMİZİN ADI CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ”

Sürece gençlerin katılımını çok önemsediğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük mücadelesini verdiğimiz bugünlerde sizin varlığınızı, kararlılığınızı ve bilinçli bir şekilde mücadeleye katılımınızı çok önemsiyorum. Mücadelemizin adını koyalım. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesi."

“SEÇİM VE SANDIK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek seçimlerin demokratik sistemin temel güvencesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili milletim, teminatımız gençler, bu büyük tehdidi bertaraf edeceğimiz en büyük gücümüz ve özen göstereceğimiz iki kazanımımız vardır. Seçim ve sandık."

“TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ” İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Seçim güvenliğini sağlamak için parti üstü bir dayanışma modeli öneren İmamoğlu, "Partiler üstü bir tavırla İstanbul Gönüllüleri gibi Türkiye Gönüllüleri birlikteliği ile sandık gününe sahip çıkacak bir örgütlenmeyi başarmamız şarttır" dedi.

“HEDEFİMİZ 1 MİLYON SANDIK GÖNÜLLÜSÜ”

Vatandaşların süreçteki aktif rolünün önemine değinen İmamoğlu, "Türkiye Gönüllüleri seçim ve sandık gününe güvence olacak. Hedefimiz 1 milyon sandık gönüllüsüdür" şeklinde konuştu.

"HAZIR OLUN"

Demokrasi mücadelesinde sorumluluk alma çağrısını yineleyen İmamoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sevgili gençler, asıl mesele sizlerin sorumluluğudur. İnanıyorum ki sizler bunu başararak Türkiye'nin geleceği için elinizi taşın altına koymuş olmanın verdiği huzuru hissedeceksiniz. Hazır olun. Hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız."