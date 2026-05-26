İmamoğlu'ndan bayram mesajı: 'Yüzleşmek zorundasınız' diyerek tek tek sıraladı

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı arifesinde AKP iktidarına seslendi.

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız" diyen İmamoğlu, "Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu!" ifadelerini kullanarak ülkenin durumunu tek tek anlattı.

"BAYRAMLAR ARTIK HÜZÜN VE UMUTSUZLUK DOLU"

Yoksulluk çeken bebeklerin oranının 2017'den bu yana yüzde 36.8'den yüzde 50'lere kadar yükseldiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL’den 6.680 TL’ye yükselmiş. Tam 16 kat. İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık!" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜN MİLLETİN YAKASINDAN"

İktidarın ekonomik sorunlarla ilgilenmek yerine başka meselelerle uğraştığını savunan İmamoğlu, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılıp açılmasına değindi:

"Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe: Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç-kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak… Düşün bu milletin yakasından!"