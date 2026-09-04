İmamoğlu'na kitap yasağının haftası dolmadan Erdoğan: Kitap katliamları darbe dönemlerinde oldu

Mart 2025'ten bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kitabının yasaklanmasının üzerinden bir hafta geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitap yasaklarının darbe dönemlerinde yaşandığını belirterek geçmişteki uygulamaları eleştirdi.

"EN UTANÇ VERİCİ KİTAP KATLİAMLARI DARBE DÖNEMLERİNDE OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"nde kitap yasaklarına ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Erdoğan kitap yasaklarının milli iradenin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekerek "En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır." dedi.

Erdoğan'ın kitap yasağı ile eleştirilerini Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Millet Şahidimdir' kitabının yasaklanmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden dile getirmesi ise dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NUN KİTABININ YASAKLANMASININ ÜZERİNDEN DAHA BİR HAFTA GEÇMEDİ...

18 aydır Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun, İBB davasının ilk celsesinde yapmasına izin verilmeyen savunmasındaki ifadelerin yer aldığı "Millet Şahidimdir" isimli kitabı, henüz baskıya sunulmadan savcılık kararıyla toplatıldı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yasaklanan 'Millet Şahidimdir Kitabı'

28 Ağustos'ta alınan karara İBB davasının ikinci celsesinin 11. gününde tepki gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme salonundan çıkarıldım, 'Susma hakkını kullanıyor' denildi. Ardından bir kitap yazdım, halkımızın bilmesini istedim. Ama milletime ulaşması engellenmek istendi. Yazdığım şeyden bile çekinen bir düzen olabilir mi?"