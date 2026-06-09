İmamoğlu'na bir ödül daha

Tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası alanda bir ödül daha kazandı. İmamoğlu'na, Avrupa şehirler birliği tarafından "Eurocities Şehir Kahramanı Ödülü" verildi. Ödüle ilişkin Ekrem İmamoğlu (International) sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

"KORKU ZAMANLARINDA DAYANIŞMA, VERİLEBİLECEK EN CESUR CEVAPTIR"

Ödülün ardından Ekrem İmamoğlu (International) hesabından yapılan paylaşımda, ödülün İstanbul'a ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen halka ait olduğu vurgulandı.

"Korku zamanlarında dayanışma, verilebilecek en cesur cevaptır" denilen paylaşımda, adaletin tesisi için mücadelenin devam edeceği ve Avrupa'nın belediye başkanları ile halkına destekleri için teşekkür edildiği belirtildi.

"BU ÖDÜL 16 MİLYON İNSANA AİTTİR"

Ekrem İmamoğlu (International) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Eurocities Şehir Kahramanı Ödülü’nü almak büyük bir onurdur. Bu ödül İstanbul’a ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyi reddeden 16 milyon insana aittir. Haksızca yönetenler bir şehri susturabileceklerini düşündüler, ama İstanbul hâlâ ayakta, kimin için oy verdiklerine bakmaksızın hâlâ tüm halkına sahip çıkıyor, hâlâ adalet için savaşıyor. Bize ilk günden beri destek olan Avrupa’nın belediye başkanlarına ve halkına teşekkür ederim. Korku zamanlarında dayanışma, verilebilecek en cesur cevaptır. Vazgeçmiyoruz ve bu ülkede adalet ve demokrasi yeniden tesis edilene kadar devam edeceğiz, çünkü halk bizimle ve bu bana umut veriyor.

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte uluslararası bir ödülün sahibi olmuştu. İmamoğlu çiftine, 7 Mayıs'ta Almanya’da düzenlenen Ludwig Erhard Zirvesi kapsamında "Özgürlük Savaşçısı" ödülü verilmişti.