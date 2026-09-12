İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay ceza kararı verilmişti: Özgür Çelik’ten sert çıkış

Yeni Parti Kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında siyasi yasak kararı verilen Tuzla davasının ardından açıklama yaptı.

Çelik, İmamoğlu'na daha önce iki kez beraat verilen davada çıkan karara sert ve kararlı bir tepki göstererek, "Yılmayacağız. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN İMAMOĞLU KARARI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

YENİ Parti Kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

"SİYASALLAŞMIŞ YARGININ NASIL PERVASIZLAŞTIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Çelik, İmamoğlu'nun daha önce iki kez beraat ettiği davada verilen kararı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yılmayacağız. Kazanacağız.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na daha önce iki defa beraat ettiği davadan, bugün 2 yıl 1 ay ceza verilmesi, siyasallaşmış yargının nasıl pervasızlaştığını gözler önüne serdi.

Oysa, halkımız, bu hukuksuz kararlarla ilgili her akşam evlerinde vicdan mahkemelerini kurdu ve gerçek hükmü çoktan verdi.

Sandık günü geldiğinde, o vicdanlar pusulalara mührü basacak, ak ve kara ortaya çıkacak.

Haddini aşanlar, hukuku kendi siyasi emelleri için bir araç olarak kullananlar silinecek.

Türkiye’de YENİ bir dönem başlayacak. Biz kazanacağız, halk kazanacak, Türkiye kazanacak!"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşması 11 Eylül'de Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.

Aynı davada daha önce iki kez beraat eden İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İmamoğlu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak kararı da verildi.

İmamoğlu hakkında verilen hükmün Yargıtay incelemesinde onanması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden başkan vekili seçimi yapılacak.

Hakim, karara ilişkin 2 hafta içerisinde istinaf yolunun açık olduğunu belirtti. Öte yandan istisna bir durum söz konusu olduğu için Yargıtay yolunun da açık olduğu öğrenildi.