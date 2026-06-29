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Halk TV Siyaset İmamoğlu: Milleti çaresiz bırakacağını zannedenler bu fotoğrafa iyi baksın

İmamoğlu: Milleti çaresiz bırakacağını zannedenler bu fotoğrafa iyi baksın

CHP Lideri Özgür Özel'in Diyarbakır ve Gaziantep ziyaretlerinden bir kareyi paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Bu fotoğrafa iyi baksınlar" diyerek iktidara dikkat çeken bir mesaj verdi.

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İmamoğlu: Milleti çaresiz bırakacağını zannedenler bu fotoğrafa iyi baksın
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CHP Lideri Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında İstanbul programının ardından 26 Haziran tarihinde Diyarbakır’da esnafla ve gençlerle bir araya gelmişti. 27 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır’dan Gaziantep’e geçen Özel burada da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.


CHP'nin tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Özgür Özel’in ev ziyaretlerinden bir fotoğraf karesine dikkat çeken bir yorum yaptı.

Özel'in vatandaşlarla aynı evde bir araya geldiği kareyi paylaşan İmamoğlu, söz konusu fotoğrafın toplumun umudunu ve dayanışmasını simgelediğini belirterek iktidara yönelik mesajlar verdi.

''MİLLETİ ÇARESİZ BIRAKACAĞINI SANANLAR BU FOTOĞRAFA İYİ BAKSIN''

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca milleti çaresiz bırakacağını sananlar bu fotoğrafa iyi baksın!

Milletin adalet, demokrasi ve refah umudunu binalara, tabelalara zimmetli zannedenler büyük bir hüsrana uğrayacak. Umut her adımda daha da büyüyecek.

İmamoğlu: Milleti çaresiz bırakacağını zannedenler bu fotoğrafa iyi baksın - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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