İmamoğlu bugün üç davada birden yargılanacak... '3 dava tek cümle: Demokrasiyi savunuyorum'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yoğun bir yargı günü yaşanıyor. İmamoğlu, bugün üç ayrı davada eş zamanlı olarak yargılanacak.

Bu kapsamda dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, paylaştığı görselde, "3 dava tek cümle... Demokrasiyi savunuyorum" mesajına yer verdi.

'CASUSLUK' DAVASI

İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya, İmamoğlu'nun avukatları ve diğer kişilerin de katılması bekleniyor.

DİPLOMA DAVASI

İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da bugün yapılacak. Duruşma, daha önce 6 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

İBB ANA DAVA

İmamoğlu'nun tutukluları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da bugün devam edilecek. Dava, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

Böylece hakkında açılan davalardan üçünde bugün hakim karşısına çıkacak olan Ekrem İmamoğlu, aynı gün hem siyasal casusluk davasında, hem diploma davasında hem de İBB davasında yargılanacak.

(ANKA)