İmamoğlu: Bu ülkeyi gençlerin hayalleri güzelleştirecek

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, "Gençken insan hayatı ilk kez gerçekten yaşamaya başlıyor." dediği açıklamasında şunlara yer verdi:

"Maç kaçırmamak için koşa koşa eve yetişmeyi de biliyorum, bir şarkıyı defalarca dinlemeyi de. Arkadaşlarla sabaha kadar hayal kurmayı da. Birine aşık olunca dünyanın değiştiğini sanmayı da. Diploma almak için sabahlara kadar çalışmayı da, emek vermeyi de, hak ettiğine sahip çıkmayı da, üzülmeyi de, heyecanlanmayı da, hissetmeyi de, keşfetmeyi de, yeniden başlamayı da."
"BU ÜLKEYİ GENÇLERİN HAYALLERİ GÜZELLEŞTİRECEK"

"Çünkü gençlik; hayatı bütün duygularıyla yaşayabilmektir. İnanmaktır, hayal kurmaktır ve ne olursa olsun umut etmeye devam etmektir." diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımında son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben hâlâ içimde o genci taşıyorum ve biliyorum; bu ülkeyi gençlerin hayalleri güzelleştirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
