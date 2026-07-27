İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: YENİ Parti rozeti takacak

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'de istifa dalgası büyüyor. CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, partisinden istifa ettiğini ve YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu.

Ayrıca Karaköse, kendisi gibi İmamoğlu ilçe örgütünün de toplu şekilde CHP'den istifa ettiğini belirtti.

"İSTİFALAR ARTACAK"

9 meclis üyesiyle CHP'den istifa ettiklerini duyuran Karaköse; eski CHP İmamoğlu ilçe başkanlarının da istifa edip YENİ Parti'ye katılacağını ifade etti.

"Bugün 9 meclis üyemizle birlikte, inşallah bir gün geri dönmek üzere partimizden istifa ettik ve YENİ Parti’ye katılıyoruz." diyen İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin açıklaması şöyle:

"İmamoğlu İlçe Başkanımız ve ilçe yönetimimizin tamamıyla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah YENİ Parti’nin bayrağını İmamoğlu ilçesinde dalgalandıracağız. İnşallah bir gün kendi partimize çöreklenenler oradan gittikten sonra hep beraber CHP’yi bu memleketin en büyük partisi yapmak için çabalayacağız ama şu an esir olanların, partiyi başkasının çıkarları uğruna heba edenlerin yanında durmamız mümkün değil. Bu saatten sonra biz bir yola çıktık, Allah utandırmasın."

SARIÇAM İLÇE ÖRGÜTÜNDE İSTİFALAR

Öte yandan CHP Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da "yönetici arkadaşlarının büyük bölümüyle birlikte" partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

"Bir tercih yapmaları gerektiğini" söyleyen Polat, "Ya Cumhur İttifakı'nın bir parçasına artık gönülden inandığım CHP'de kalıp, halka uzak, halktan kopuk, toplumun tepkisiyle karşılaşacak şekilde sadece koltuk sevdasında kalacaktık ya da vatandaşların umut bağladığı, ülkenin, Cumhuriyet'in sığınağı olarak gördüğü insanlarla siyaset yapacaktık. Bu umudun arkasından gitmek, insanlardaki bu umudu diri tutmak için elimizden gelen tek şey bu aşamada yeni bir partide mücadelemize devam etmek olacaktır. Bugün itibarıyla ben ve yönetici arkadaşlarımın büyük bölümü CHP'den ve ilçe yönetimlerinden istifa ediyoruz." diye konuştu. (ANKA)