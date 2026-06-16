İki AKP'li başkan muhtarları küçümsedi: Mikrofan açık kalınca ortaya çıktı

Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte AKP'li Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, muhtarların düşük katılım sağlamasına tepki göstererek küçümseyici bir söylemde bulundu.

Koçal, AKP Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun'un kendisine yönelik "Muhtarları davet ettin mi?" şeklindeki sorusunda "Evet, ettim. Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi." ifadeleriyle yanıt verdi.

Ardından sözlerini sürdüren Koçal, gülerek "'2 metreküp beton dağıtacağım' desen hepsi sıraya girerdi." dedi.

İkilinin diyaloğu mikrofon açık kalınca ortaya çıkarken muhtarlardan tepki geldi.

AKP Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun - AKP'li Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal

"KİMİN PARASINI, KİME LÜTUF GİBİ SUNUYORSUNUZ?"

"Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal ile AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun arasında geçen ve mikrofonlara yansıyan konuşmada, mahallelerimizin seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarımız hakkında kullanılan ifadeleri kabul etmiyoruz." denilen açıklamada her iki isimden de özür beklenildiği ifade edilerek şunlara yer verildi:

"Muhtarlarımız; vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören, mahallesinin sorunlarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını en yakından bilen seçilmiş temsilcilerdir. Bu makamı küçümseyen, muhtarlarımızı beton, hizmet ya da çıkar üzerinden değerlendiren her anlayış, aslında doğrudan halkın iradesini hedef almaktadır.

Buradan açıkça soruyoruz:

Kimin parasını, kime lütuf gibi sunuyorsunuz?

Belediyenin imkânları bir siyasi partinin ya da kişilerin değil, Vakfıkebir halkınındır. Muhtarlarımız da bu halkın oylarıyla seçilmiş temsilcileridir.

Mahallelerine hizmet isteyen muhtarlarımızı bu şekilde itham etmek, onları küçük düşürücü ifadelerle anmak büyük bir saygısızlıktır. Hizmet, kimseye lütuf değildir. Kamu kaynakları kişisel ya da siyasi hesaplarla değil, halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmalıdır.

Vakfıkebir’in mahallelerine hizmet bekleyen, vatandaşının derdini dile getiren muhtarlarımızın yanındayız. Bu sözlerin muhatapları, kamuoyu önünde muhtarlarımızdan ve Vakfıkebir halkından özür dilemelidir.

Muhtarlarımızın emeğini, temsil görevini ve halk nezdindeki değerini itibarsızlaştırmaya çalışan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz."