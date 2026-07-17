İBB Meclisi'nde gerginlik: Kılıçdaroğlu'na atıf yapan AKP'li Gökkuş'a CHP'li İnanlı'dan yanıt

İBB Meclisinin temmuz ayı 2. birleşiminde AKP'li Faruk Gökkuş ile CHP'li Ülkü İnanlı arasında tartışma çıktı.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan AKP Grup Başkanvekili Gökkuş; CHP'ye yönelik yürütülen "mutlak butlan" davası ile ilgili mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "Şimdi partinizle ilgili bir yargılama yapıyor sizin eski Genel Başkanınız, şimdiki görevlendirilen Genel Başkanınız. Diyor ki; 'Ya' diyor, 'iddiaları dile getiren' diyor 'CHP’li, delege pazarı kuran CHP’li, para aldım diyen CHP’li, verdim diyen CHP’li. Bunun AK Parti ile ne alakası var ya?'" diyerek şöyle konuştu:

"Şimdi savcılığa bir iddia geliyor. Ne yapacak savcılık? Veya bir suç isnadı var, ne yapacak savcılık? Soruşturma açmayacak mı, ifadeye çağırmayacak mı? Eğer suçsuzluğunuza inanıyorsanız iddiaların aksini ispatlarsınız, savcılık, mahkeme karar verir. İddialara tatmin edici cevaplar verirsiniz, mahkemeyi ikna edersiniz, mahkeme de gereğini yapar. Burası yargılama makamı değil arkadaşlar."

"YENİ ŞAFAK OKUYACAĞINIZA GERÇEKLERİ DUYSANIZ, BUGÜN BURADA KONUŞAMAZSINIZ"

CHP'ye yönelik soruşturmalarla AKP'nin bir ilgisinin olmadığını savunan Gökkuş'a yanıt, CHP'li Ülkü İnanlı'dan geldi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin siyasi olduğunu savunan İnanlı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turbun büyüğü" sözlerine atıf yaparak, "İBB iddianamesi nasıl yazıldı? Konya İl Kongresi'nde Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla geldi, 'turbun büyüğü' dedi, 'ahtapotun kolları' dedi ve bütün bunlar iddianameye girdi." ifadelerini kullandı.

İddianamede İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olarak kurgulandığını söyleyen İnanlı, "Bu iddianameye baştan sona siyasi deriz. Siyasi olduğu da her yerinden akıyor." dedi.

AKP grubuna da seslenen İnanlı, duruşmaların takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir gün bile zahmet etseniz şu duruşmalara gelseniz, zabıtları okusanız; gerçekleri duysanız bugün burada bu sözleri söylemeye utanırsınız." ifadelerini kullandı.

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından Gökkuş'a yönelik tepkisini sürdüren İnanlı, "Sayın AKP Grup Başkanvekili, bir gün bile zahmet etseniz; şu duruşmalara gelseniz, izleseniz, zabıtları okusanız; A Haber seyredip Yeni Şafak okuyacağınıza gerçekleri duysanız, bugün burada konuşamazsınız, bu sözleri söylemeye utanırsınız." dedi.