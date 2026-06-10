İBB Meclisi’nde AKP'li Gökkuş'dan CHP'li isme tehdit gibi sözler: 'Erken öten horoz olmayın'
İBB Meclisi'nde, AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un “Erken öten horoz olmayın” ifadesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, “Bunu ben söylesem savcılar hakkımda soruşturmayı anında açardı” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin haziran ayı 2. oturumu, bugün Saraçhane’deki ana binada gerçekleştirildi. Toplantı sırasında söz alan AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, CHP sıralarına doğru tehdit gibi sözler söyledi.
AKP'Lİ GÖKKUŞ: "ERKEN ÖTEN HOROZ OLMAYIN"
Faruk Gökkuş, CHP'li meclis üyelerine seslenerek, "Acele etmeyin. Gelecek sandık. Vatandaşın verdiği karar başımızın üstüne. Zamanını bekleyin. Erken öten horoz olmayın" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ İNANLI: BUNU BEN SÖYLESEM HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILIRDI
Gökkuş'un bu sözleri meclis salonunda tartışma yarattı. AKP'li Gökkuş’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, sözlerin bir tehdit barındırdığına işaret ederek şöyle tepki gösterdi:
Bu ifadeyi yanlışlıkla söylediğini kabul etmek isterim. Yoksa bu bir tehdit olarak algılanır. Bunu ben söylesem savcılar hakkımda soruşturmayı anında açardı. Malum o sözün devamı bellidir. (ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi