İBB Meclisi’nde AKP'li Gökkuş'dan CHP'li isme tehdit gibi sözler: 'Erken öten horoz olmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin haziran ayı 2. oturumu, bugün Saraçhane’deki ana binada gerçekleştirildi. Toplantı sırasında söz alan AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, CHP sıralarına doğru tehdit gibi sözler söyledi.

AKP'Lİ GÖKKUŞ: "ERKEN ÖTEN HOROZ OLMAYIN"

Faruk Gökkuş, CHP'li meclis üyelerine seslenerek, "Acele etmeyin. Gelecek sandık. Vatandaşın verdiği karar başımızın üstüne. Zamanını bekleyin. Erken öten horoz olmayın" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İNANLI: BUNU BEN SÖYLESEM HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILIRDI

Gökkuş'un bu sözleri meclis salonunda tartışma yarattı. AKP'li Gökkuş’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, sözlerin bir tehdit barındırdığına işaret ederek şöyle tepki gösterdi: