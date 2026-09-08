İBB Davasında tahliye için 2 milyon dolar istediği iddia edilmişti! AKP'li Birinci: Bu işin kurbanı benim

Eski AKP MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci, İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve yalan ifade vermeye zorladığı iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.

Suçlamaları reddeden Birinci, “Bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Meslek sınırının dışına hiçbir zaman çıkmadım” diyerek iddialarda bulundu.

Duruşma ise 23 Ekim’e ertelendi.

SÜREÇ ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Eski AKP MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık ifadesini geri çeken iş insanı Murat Kapki’den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve yalan ifade vermeye zorladığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu olay, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Ağustos 2025’te yapılan açıklamayla gündeme getirildi. Özel, Birinci’nin cezaevinde Murat Kapki’yi ziyaret ederek bu talepte bulunduğunu söyledi.

BİRİNCİ AKP'DEN İSTİFA ETTİ

İddiaların ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Birinci, kısa süre sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesinin ardından ifadesi alınan Birinci, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE HAPİS VE RUHSAT İPTALİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Birinci hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca Birinci’nin avukatlık ruhsatının iptali talep edildi.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BİRİNCİ SUÇLAMALARI REDDETTİ VE KURBAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Duruşmada Mücahit Birinci hazır bulunurken Murat Kapki duruşmaya katılmadı. Birinci, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Meslek sınırının dışına hiçbir zaman çıkmadım. Hiçbir beyan gerçek değil. Tek taraflı, soyut beyanlar. Para meselesi konuşulmadı 20-25 dakikalık görüşmede. Kapki’nin ısrarı ile görüştüm. Vekaletname çıkartmasını istedim. Benden önce 3 kere etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Bana etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan etti. Soyut ve afaki geldi beyanları. Kesinlikle beyan ettiği gibi belirli bir para karşılığı tahliye olacağı şekilde taahhüt ve beyanda bulunmadım. Çıktım, gittim. Bu kadar. Benle görüştükten sonra da bir etkin pişmanlık başvurusu oldu ve savcılığa bunlardan hiç bahsetmedi. Şahsi kanaatim, içerisinde bulunduğu soruşturma dosyasını siyasi olarak boşa çıkarma niyeti vardı. Kendisi de bunu benim üzerimden sağlarken bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

KAPKİ’NİN AVUKATI ZİYARET GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Murat Kapki’nin avukatı Erdem Nacak, Birinci’nin cezaevinde Kapki’yi ziyaret ettiği sırada çekilen ziyaret görüntülerinin talep edilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, görüntülerin talep edilmesinin yasal olup olmadığı konusunda gerekli mercilerle görüşüleceğini ve konunun değerlendirileceğini belirtti.

Erdem Nacak ayrıca, müvekkilinin pazartesiden perşembeye kadar İBB Davası’nda bulunduğunu belirterek duruşmanın cuma günü yapılmasını talep etti.

DURUŞMA 23 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 23 Ekim Cuma günü saat 11.00’de yapılmasına karar verdi. (ANKA)