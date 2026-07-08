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İBB Davası'nda ses ve görüntü paylaşımına soruşturma

İBB Davası'nın 64. gününün bitiminde mahkeme salonunda ses ve görüntü kaydı alıp paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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İBB Davası'nda ses ve görüntü paylaşımına soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ilk duruşmasının 64. gününde, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu esnada duruşma salonundan çekilen ses ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine re’sen soruşturma başlattı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır"

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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