İBB davasında flaş gelişme! Kriz üst mahkemeye taşındı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İBB davasındaki, savunma süresinin sınırlandırılmasına ilişkin tartışma üst mahkemeye taşındı. İtiraz hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

Aykut Erdoğdu, Ramazan Gülten, Ulaş Yılmaz ve Yavuz Oğan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ile Enes Ermaner, mahkemenin 8 Temmuz’daki duruşmada uyguladığı süre sınırlamasına itiraz etti.

Avukatlar, bu uygulamanın yalnızca duruşmanın düzeniyle ilgili teknik bir karar olmadığını belirtti. Süre sınırının sanıkların savunma hakkını, silahların eşitliği ilkesini ve adil yargılanma hakkını doğrudan etkilediği savunuldu.

MAHKEME İLK TALEBİ KABUL ETMEDİ

Avukatlar, 9 Temmuz’da mahkemeye başvurarak süre sınırlamasından vazgeçilmesini istedi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ise 17 Temmuz’da bu talebin duruşmanın yönetimiyle ilgili olduğunu ve itiraza tabi bulunmadığını belirterek karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Bunun üzerine avukatlar, 30 Temmuz’da karara yeniden itiraz etti. Dilekçede, savunma hakkını sınırlayan bir kararın “duruşmanın yönetimi” olarak değerlendirilerek yargı denetimi dışında bırakılamayacağı ifade edildi.

Mahkeme, kendi kararında değişiklik yapmadı ve itirazı reddetti. Dosya, inceleme yapılması için İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İtiraz hakkındaki son kararı bu mahkeme verecek.

ERGENEKON KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ersöz, itiraz dilekçesinde Ergenekon kumpas davasında görev yapan hâkimler hakkında verilen Yargıtay kararına da yer verdiklerini açıkladı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin, sanıklar ile avukatların savunma sürelerinin hukuka aykırı biçimde sınırlandırılması nedeniyle dönemin hâkimleri hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan ceza verdiği hatırlatıldı.

Ersöz, tutuklu sanıkların sözlü tahliye taleplerinin alınmamasının ve tutukluluğun dosya üzerinden incelenmesinin de hukuka aykırı olduğunu savundu.

Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos’ta yapılacak. Mahkemenin bu duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarını almaya başlaması bekleniyor. Savunmalara yeniden süre sınırı uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPAMAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, 8 Temmuz 2026 tarihinde Silivri’de görülen İBB davasının 64. duruşmasında mahkeme heyetiyle tartışmıştı. İmamoğlu'nun uzun bir savunma yapması bekleniyordu. Fakat Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Temmuz'da sonlandırıp karar için 17 Ağustos'ta toplanacaklarını bildirmişti. Yüzlerce sanığın olan davada Ekrem İmamoğlu, aylardan beri 1000 sayfanın üzerindeki iddianameye karşı savunmasını yapamamıştı. İmamoğlu, mahkeme başkanı tarafından savunmasını yapmış sayılmıştı.