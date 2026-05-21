İBB davasında bayram öncesi tahliyeler bekleniyor: Bugün karar verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çeşitli suç isnatları ile yürütülen davanın 41’inci duruşması, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülecek.

Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu davayı, dünkü duruşmada 8 Alman milletvekilinin yer aldığı Avrupalı gözlemci heyetini takip etmişti.

BUGÜN TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILACAK

Bugün görülecek 41. duruşmada tutukluluk incelemesi yapılacak. Bayram öncesinde tahliyelerin olması bekleniyor. Necati Özkan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, dünkü duruşmada mahkeme heyetine "Benim saydığım en az 13 kişinin haksız bir cezada yatarı kalmadı. Buradaki herkesin tahliyesi olması gerektiğini düşünüyorum" demişti.