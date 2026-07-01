İBB davası hakiminin tavrına Murat Emir'den tepki: İddianameyi savunmak Mahkeme Başkanı'na mı düşer?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında mahkeme başkanının, tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş'e yönelik sözlerini eleştirdi.

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Emir, mahkeme başkanının iddianameyi savunur nitelikte ifadeler kullandığını öne sürerek bunun yargının tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ağır ceza mahkemesi salonunda iddianameyi savunmak Mahkeme Başkanı'na mı, yoksa iddia makamı olan savcıya mı düşer?

Murat Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş’in savunması kısıtlanmak istenirken, Mahkeme Başkanı’nın avukata dönüp “İddianameye kopyala-yapıştır diyorsunuz ya, ismi o yüzden bu kadar çok geçiyordur” diyerek iddianameye siper olması, hukukun temel direklerinin sarsılmasıdır.

Ceza yargılamasında savcı iddia eder, avukat savunur, hakim karar verir. Hakimin iddianameyi avukatlara karşı savunması "ihsas-ı rey" anlamına gelir.

Anayasa Madde 138’e göre hakimler, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak bağımsız hüküm verirler. Mahkeme kürsüsü, savcılığın eksiklerini kapatma yeri değildir.

AİHS Madde 6’ya göre adil yargılanma hakkının temeli tarafsız ve bağımsız bir mahkeme ve silahların eşitliği ilkesidir. Hakim iddianamenin tarafı olursa, silahların eşitliği ortadan kalkar.

Adalet, tarafsızlığını yitiren bir kürsüde tecelli etmez."

NE OLMUŞTU?

İBB davasının duruşmasında, mahkeme başkanı savunmaların tamamlanması için ertesi gün yalnızca 3 saat süre verileceğini açıkladı. Bunun üzerine söz alan Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, iddianamedeki isnatlar dikkate alındığında bu sürenin savunma hakkını kısıtladığını belirterek itiraz etti.

Daniş, müvekkili Murat Ongun'un adının iddianamede Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla geçtiğini ve hakkında 64 ayrı eylem isnadı bulunduğunu ifade etti. Mahkeme başkanı, "İddianameye kopyala-yapıştır diyorsunuz ya, ismi o yüzden bu kadar çok geçiyordur." ifadelerini kullanarak avukata yanıt verdi. Avukat ve hakim arasında yaşanan tartışma sürerken duruşma sona erdirildi.