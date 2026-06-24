İBB borsasıyla anılan avukat, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu; tutuklama istedi

İBB borsası iddiaları kapsamında hakkında soruşturma açılan Avukat Mehmet Yıldırım, CHP Lideri Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Yıldırım, Özel’in iddia ettiği kamu zararı üzerinden “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçunu işlediğini öne sürerek, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan tutuklanmasını talep etti.

İktidar medyasından SüperHaber’in haberine göre Yıldırım, başvurusunda Anayasa’nın 14. maddesine dikkat çekti. Yıldırım, anayasal düzene karşı suçların milletvekili dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

Halktv.com.tr, Süperhaber'in söz konusu haberini doğrulamak için Yıldırım'a ulaştı. Yıldırım, Özel'in tutuklanması için başvuru yaptığını doğruladı.

Yıldırım, dilekçesinde dayanakları da anlattı. Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı beyanlarını, CHP kurultayına ilişkin iddiaları ve CHP Gaziantep Vekili Hasan Öztürkmen’in açıklamalarını gerekçe gösterdi.

Yıldırım, Özgür Özel'in açıklamalarını dilekçesinde Kobani süreci ile eş tutarken kamu zararı iddialarının kamu düzenini bozulması ile birlikte değerlendirip bunun da anayasal düzeni bozma girişimi olarak gösterdi.

ARINMA NOTUYLA GENEL MERKEZDE FOTOĞRAFI VARDI

Avukat Mehmet Yıldırım’ın adı, Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB borsası” iddialarıyla duyulmuştu. Özel, İBB’ye yönelik soruşturmalarda bazı kişilerin ifade vermeye zorlandığını, bunun karşılığında para istendiğini ve bu sürecin bir “borsaya” dönüştürüldüğünü ileri sürmüştü. Özel’in açıklamalarında ismi geçen avukat Mehmet Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yıldırım, daha sonra Antalya’da gözaltına alınmıştı. Hakkında yurt dışına çıkmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş, ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti.

Yıldırım son olarak, CHP Genel Merkezi’ndeki fotoğrafla yeniden gündeme geldi. CHP Genel Merkezi’nin yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmesinin ardından Yıldırım, binayı ziyaret etti. Yıldırım, burada çekilen fotoğrafını “Genel merkezdeyiz. Arınma burada başlamış” notuyla paylaştı.