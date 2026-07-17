Hüda-Par bu kez de karma eğitime saldırdı

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında Meclis'e giren HÜDA PAR, okullarda karma eğitimin zorunluluğunun kaldırılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile milletvekilleri Serkan Ramanlı, Faruk Dinç ve Şahzade Demir'in imzasını taşıyan teklifte, eğitim türü, ihtiyaç ve imkânlar doğrultusunda yalnızca kız ya da yalnızca erkek öğrencilerin eğitim göreceği sınıfların oluşturulabilmesine imkân tanınması istendi.

KARMA EĞİTİME "28 ŞUBAT DAYATMASI" DENİLDİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, karma eğitimin Türkiye'de ilkokullarda 1924, ortaöğretimde ise 1927 yılında uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, sistemin zamanla ideolojik bir uygulamaya dönüştüğü öne sürüldü.

Gerekçede, özellikle 28 Şubat sürecinde karma eğitimin zorunlu hale getirilmesinin, bu modeli tercih etmeyen kesimlerin eğitim hakkını ihlal ettiği savunuldu. Ayrıca son yıllarda karma eğitimin bilimsel ve pedagojik bir temele dayanmadığı yönündeki değerlendirmelerin arttığı iddia edildi.

"VELİYE TERCİH HAKKI TANINMALI"

Teklifin gerekçesinde, tek cinsiyete dayalı eğitim modelinin birçok ülkede tercih edildiği ileri sürülerek, kadın ve erkek öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduğu görüşüne yer verildi. Bu nedenle karma eğitimin zorunlu tutulmasının bilimsel olmadığı savunulan metinde, velilere çocuklarını karma ya da karma olmayan eğitim veren okullara gönderme konusunda tercih hakkı tanınması gerektiği ifade edildi.

Kanun teklifine dair yapılan açıklamada "Velilerin ve öğrencilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda okulların veya okullardaki bazı sınıfların yalnızca kız ya da erkek öğrencilere ayrılabilmesine imkân sağlanması amacıyla hazırladığımız kanun teklifimiz Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekillerimizin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin yasalaşması hâlinde ihtiyaçlar doğrultusunda yalnızca kız veya erkek öğrencilere yönelik okul açılmasının yanı sıra bazı sınıflarda da karma olmayan eğitim uygulanabilecek." ifadeleri yer aldı.

YUSUF TEKİN DE KARMA EĞİTİMİ HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı karma eğitim açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Tekin, kız çocuklarının okullaşma oranını artırmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, bazı velilerin talepleri doğrultusunda kız okullarının da açılabileceğini, ailelerin çocuklarını kız ya da karma eğitim veren okullara gönderebilme seçeneğine sahip olması gerektiğini söylemişti.