Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset HSK 33 istinaf hakimi için karar yayımladı

HSK 33 istinaf hakimi için karar yayımladı

HSK’nın Birinci Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 25 hâkim ve daire başkanının görev ve yetkilerini yeniden düzenledi. Üç hâkime genel yetki verildi. Sekiz hâkimin yeniden inceleme talebi ise iş ve kadro durumu dikkate alınarak reddedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
HSK 33 istinaf hakimi için karar yayımladı

HSK, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 25 hâkim ve daire başkanının görev ve yetkilerini yeniden düzenledi. Sekiz hâkimin yeniden inceleme talebi ise reddedildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli ve 1785 sayılı kararını yayımladı. Kararla hukuk ve ceza dairelerinde görev değişiklikleri yapılırken üç hâkime genel yetki verildi.

24. Ceza Dairesi Başkanı Muhammed Zafer Terzi’ye ise mevcut başkanlık görevine ek olarak Yüksek İhtisas yetkisi tanındı.

CEZA DAİRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ceza dairelerinde görev yapan beş isme ilişkin düzenlemeler şöyle:

İsim Mevcut görevi Kararla belirlenen görev veya yetki
Mehmet Asmaoğlu 3. Ceza Dairesi Üyesi 41. Ceza Dairesi Üyeliği
Eda Bulut 19. Ceza Dairesi Üyesi 3. Ceza Dairesi Üyeliği
Esmehan Akdemir 21. Ceza Dairesi Üyesi 22. Ceza Dairesi Üyeliği
Dilek Öz Eyüpoğlu 22. Ceza Dairesi Üyesi Genel yetki
Muhammed Zafer Terzi 24. Ceza Dairesi Başkanı Başkanlık görevine ek olarak Yüksek İhtisas yetkisi

HUKUK DAİRELERİNDE BAŞKAN VE ÜYE DEĞİŞİKLİKLERİ

Hukuk dairelerinde hem başkanların hem de üyelerin görev yerleri yeniden belirlendi. Kararda yer alan değişiklikler şöyle:

İsim Mevcut görevi Kararla belirlenen görev veya yetki
Emin Cevahiroğlu 33. Hukuk Dairesi Üyesi 42. Hukuk Dairesi Üyeliği
Veysel Bülbül 6. Hukuk Dairesi Üyesi 11. Hukuk Dairesi Üyeliği
Dr. Abdullah Ok 15. Hukuk Dairesi Üyesi 14. Hukuk Dairesi 2. Heyet Başkanlığı
Ebubekir Uslu 17. Hukuk Dairesi Üyesi 69. Hukuk Dairesi Üyeliği
Neslihan Okudur 18. Hukuk Dairesi Üyesi 66. Hukuk Dairesi Üyeliği
Süheyla Akkaş 27. Hukuk Dairesi Üyesi 29. Hukuk Dairesi Üyeliği
Erdal Yıldırır 28. Hukuk Dairesi Üyesi Genel yetki
Cahide Bayramoğlu Bulur 29. Hukuk Dairesi Üyesi 27. Hukuk Dairesi Üyeliği
Kezban Çetin 33. Hukuk Dairesi Üyesi 34. Hukuk Dairesi Üyeliği
Recep Gürbüz 34. Hukuk Dairesi Üyesi 60. Hukuk Dairesi Üyeliği
Aykut Güzeltunç 39. Hukuk Dairesi Üyesi Genel yetki
Mustafa Akın 53. Hukuk Dairesi Üyesi 70. Hukuk Dairesi Üyeliği
Hüseyin Sert 60. Hukuk Dairesi Üyesi 28. Hukuk Dairesi Üyeliği
Semanur Karahan 62. Hukuk Dairesi Üyesi 65. Hukuk Dairesi Üyeliği
Göksal Kayapınar 68. Hukuk Dairesi Başkanı 70. Hukuk Dairesi Başkanlığı
Sevgi Yüce 69. Hukuk Dairesi Başkanı 68. Hukuk Dairesi Başkanlığı
Cüneyt Gökoğlu 69. Hukuk Dairesi Üyesi 62. Hukuk Dairesi Üyeliği
Haydar Aydın 70. Hukuk Dairesi Başkanı 28. Hukuk Dairesi Başkanlığı
Süleyman Serhan Çınar 70. Hukuk Dairesi Üyesi 53. Hukuk Dairesi Üyeliği
Berrin Memiş BAM Daire Başkanı 69. Hukuk Dairesi Başkanlığı

SEKİZ HÂKİMİN YENİDEN İNCELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

HSK Birinci Dairesi, iş ve kadro durumunu dikkate alarak sekiz hâkimin yeniden inceleme talebini reddetti. Talepleri reddedilen isimler şunlar:

  • 31. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adnan Çavuş
  • 40. Hukuk Dairesi Üyesi Merve Yılmaz
  • 41. Hukuk Dairesi Başkanı Eray Utku
  • 14. Hukuk Dairesi Üyesi Hatice Güneyli
  • 14. Hukuk Dairesi Üyesi İpek Pakel
  • 14. Hukuk Dairesi Üyesi Esra Pınar Çelik
  • 70. Hukuk Dairesi Üyesi Gülseda Arslan Ege
  • 70. Hukuk Dairesi Üyesi Ferit Tekin
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
HSK Kararname Hakim
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro