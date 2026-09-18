HSK 33 istinaf hakimi için karar yayımladı
HSK’nın Birinci Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 25 hâkim ve daire başkanının görev ve yetkilerini yeniden düzenledi. Üç hâkime genel yetki verildi. Sekiz hâkimin yeniden inceleme talebi ise iş ve kadro durumu dikkate alınarak reddedildi.
HSK, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde 25 hâkim ve daire başkanının görev ve yetkilerini yeniden düzenledi. Sekiz hâkimin yeniden inceleme talebi ise reddedildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli ve 1785 sayılı kararını yayımladı. Kararla hukuk ve ceza dairelerinde görev değişiklikleri yapılırken üç hâkime genel yetki verildi.
24. Ceza Dairesi Başkanı Muhammed Zafer Terzi’ye ise mevcut başkanlık görevine ek olarak Yüksek İhtisas yetkisi tanındı.
CEZA DAİRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ceza dairelerinde görev yapan beş isme ilişkin düzenlemeler şöyle:
|İsim
|Mevcut görevi
|Kararla belirlenen görev veya yetki
|Mehmet Asmaoğlu
|3. Ceza Dairesi Üyesi
|41. Ceza Dairesi Üyeliği
|Eda Bulut
|19. Ceza Dairesi Üyesi
|3. Ceza Dairesi Üyeliği
|Esmehan Akdemir
|21. Ceza Dairesi Üyesi
|22. Ceza Dairesi Üyeliği
|Dilek Öz Eyüpoğlu
|22. Ceza Dairesi Üyesi
|Genel yetki
|Muhammed Zafer Terzi
|24. Ceza Dairesi Başkanı
|Başkanlık görevine ek olarak Yüksek İhtisas yetkisi
HUKUK DAİRELERİNDE BAŞKAN VE ÜYE DEĞİŞİKLİKLERİ
Hukuk dairelerinde hem başkanların hem de üyelerin görev yerleri yeniden belirlendi. Kararda yer alan değişiklikler şöyle:
|İsim
|Mevcut görevi
|Kararla belirlenen görev veya yetki
|Emin Cevahiroğlu
|33. Hukuk Dairesi Üyesi
|42. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Veysel Bülbül
|6. Hukuk Dairesi Üyesi
|11. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Dr. Abdullah Ok
|15. Hukuk Dairesi Üyesi
|14. Hukuk Dairesi 2. Heyet Başkanlığı
|Ebubekir Uslu
|17. Hukuk Dairesi Üyesi
|69. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Neslihan Okudur
|18. Hukuk Dairesi Üyesi
|66. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Süheyla Akkaş
|27. Hukuk Dairesi Üyesi
|29. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Erdal Yıldırır
|28. Hukuk Dairesi Üyesi
|Genel yetki
|Cahide Bayramoğlu Bulur
|29. Hukuk Dairesi Üyesi
|27. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Kezban Çetin
|33. Hukuk Dairesi Üyesi
|34. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Recep Gürbüz
|34. Hukuk Dairesi Üyesi
|60. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Aykut Güzeltunç
|39. Hukuk Dairesi Üyesi
|Genel yetki
|Mustafa Akın
|53. Hukuk Dairesi Üyesi
|70. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Hüseyin Sert
|60. Hukuk Dairesi Üyesi
|28. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Semanur Karahan
|62. Hukuk Dairesi Üyesi
|65. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Göksal Kayapınar
|68. Hukuk Dairesi Başkanı
|70. Hukuk Dairesi Başkanlığı
|Sevgi Yüce
|69. Hukuk Dairesi Başkanı
|68. Hukuk Dairesi Başkanlığı
|Cüneyt Gökoğlu
|69. Hukuk Dairesi Üyesi
|62. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Haydar Aydın
|70. Hukuk Dairesi Başkanı
|28. Hukuk Dairesi Başkanlığı
|Süleyman Serhan Çınar
|70. Hukuk Dairesi Üyesi
|53. Hukuk Dairesi Üyeliği
|Berrin Memiş
|BAM Daire Başkanı
|69. Hukuk Dairesi Başkanlığı
SEKİZ HÂKİMİN YENİDEN İNCELEME TALEBİ REDDEDİLDİ
HSK Birinci Dairesi, iş ve kadro durumunu dikkate alarak sekiz hâkimin yeniden inceleme talebini reddetti. Talepleri reddedilen isimler şunlar:
- 31. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adnan Çavuş
- 40. Hukuk Dairesi Üyesi Merve Yılmaz
- 41. Hukuk Dairesi Başkanı Eray Utku
- 14. Hukuk Dairesi Üyesi Hatice Güneyli
- 14. Hukuk Dairesi Üyesi İpek Pakel
- 14. Hukuk Dairesi Üyesi Esra Pınar Çelik
- 70. Hukuk Dairesi Üyesi Gülseda Arslan Ege
- 70. Hukuk Dairesi Üyesi Ferit Tekin