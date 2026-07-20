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Halk TV Siyaset Heyet İmralı'dan döndü: Kök yasa ziyareti 5 saat sürdü

Heyet İmralı'dan döndü: Kök yasa ziyareti 5 saat sürdü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, "çerçeve yasa" gündemiyle İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından heyet adadan ayrıldı.

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Heyet İmralı'dan döndü: Kök yasa ziyareti 5 saat sürdü
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile çerçeve yasa gündemiyle İmralı adasında bir araya geldi. Ziyaret 5 saat sürdü.

DEM Parti'nin ilerleyen saatlerde görüşmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve PKK tarafından fesih açıklaması ile devam eden süreç, 1 yılı aşkın bir dönemde 'kök yasa' ve 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan düzenlemeyi bekliyor.

Kurban Bayramı öncesi Pervin Buldan, "Bayram sonrası yasa taslağını Öcalan'a götüreceğiz" diye açıklama yapmıştı. Ancak yasa taslağının yazılı şekilde sunulmadığı konusunda da art arda açıklamalar geldi.

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15 Temmuz akşamı İmralı heyeti ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yoğun gündem ve planlamalara rağmen görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasa taslağı Meclis'e gelmeden partilerin genel başkanları ile görüşeceğini duyurdu.

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Yasa taslağının hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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