Hem NATO ablukasına hem Trump'a! Özgür Özel Eskişehir'den sert çıktı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin haftalık meclis grup toplantısında, tam da ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağının Ankara’ya indiği esnada hükümete ve Trump'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Özel, "Tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye, direnmeye devam ediyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR'DE KONUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’daki NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olması sebebiyle Eskişehir’de toplanan CHP Grubu’nda konuşan Özel, iktidarın dış dünyada meşruiyet ararken kendi vatandaşından koptuğunu ve egemen güçlere teslim olduğunu söyledi. Washington ile kurulan ilişkilerin kurumsal değil şahsi temelde ilerlediğini belirten Özel, Ankara’nın adeta bir hayalet şehre dönüştürüldüğünü belirtti.

"ÜÇ SEÇİM KAZANAN BAŞKAN TUTUKLU"

Konuşmasına Türkiye’nin böyle büyük bir zirveye ev sahipliği yapmasını son yerel seçimlerin birinci partisi olarak önemsediklerini belirten Özel, yabancı liderlerin ağırlanmasından ve Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi olmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ancak ülkede yaşanan demokratik gerilemenin bu tür organizasyonları gölgelediğini belirten Özel, "Demokrasiyi ve adalet sistemini zayıflatan, 86 milyonu kutuplaştıran, kendi gibi düşünmeyenlere hukuksuzlukla müdahale eden iktidarın varlığında bugün Türkiye, NATO liderlerinin ismini tereddütsüz söyleyeceği İstanbul'un, üç seçim üst üste kazanan belediye başkanının tutuklu olduğu bir süreçte bugün Türkiye'de NATO zirvesi yapılmaktadır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ SAVUNMUYOR"

Avrupa’daki çeşitli raporlarda Türkiye'deki adalet sistemine yönelik ağır eleştiriler yer aldığını vurgulayan Özel, "Muhalefete saldıran, kendinden olmayanı hukuksuzlukla muamele eden bir iktidarın, Türkiye'nin milli menfaatlerini savunamadığını ve savunamayacağını üzüntüyle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ HAL" ÇIKIŞI

Ankara’da zirve sebebiyle haftalardır olağanüstü hal uygulandığını ve vatandaşlara anlamsız bir çile çektirildiğini belirten Özel, "Haftalardır Ankara'mızda olağanüstü hal uygulanmaktadır. Kendi insanına çile çektiren, anlamsız, paranoyak bir olağanüstü halin içindeyiz. Protesto gösterileri yapılabilir diye 225 kişi gözaltına alınmış, önce 178'i tutuklanmıştır" dedi.

Yasak olmasına rağmen önleyici tutuklama adı altında insanların özgürlüklerinden edildiğini söyleyen Özel, daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın kendi ülkesinde yüz binlerce kişi tarafından protesto edilebildiğini hatırlatan Özel, "Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte, bundan yaşamsal bir kaygı duymakta. 'Eğer Trump'a burada birisi bir şey derse, Trump benden desteğini çekecek' vehmiyle Ankaralılardan utanmakta, Ankaralıları evine hapsetmekte ve örneğin, Filistin davasını savunan birinin Trump'a çıkıp Gazze'deki zulmün hesabını sormasına engel olmak için elinden geleni yapmaktadır" diye konuştu.

"BARİYERLERİN ARKASINA SAKLANIYORLAR"

Sokakların bariyerlerle kapatılması nedeniyle başkentin perişan halde olduğunu belirten Özel, "Kendi insanından korkan, kendi insanından utanan, onları bariyerlerin arkasına saklayan bir iktidarın ömrünün sonu gelmiş demektir. AK Parti tükenmiştir, bitmiştir!" dedi.

Gelen heyetlerin Ankara’da dükkanları ve insanları göremeyeceğini, yoksulluğu gizlemek için panolar yerleştirildiğini ifade eden Özel, bunun bir güç gösterisi değil, aksine bir acizlik ve özgüvensizlik olduğunu belirtti.

Ankara’nın kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuvvetler ayrılığı, meclisin üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine göre vizyoner bir şekilde tasarlandığını anlatan Özgür Özel, "O günün kurucu liderinin vizyonundan, bugünün yıkıcı liderinin vizyonsuzluğuna bu ülke sürüklenmiştir ancak bunun sonu er ya da geç gelecektir!" diyerek hükümete tepki gösterdi.

Dış politikaya siyaset üstü baktıklarını ve planların günlük değil uzun vadeli yapılması gerektiğini savunan Özel, Erdoğan iktidarının şahsi menfaatlerini Türkiye’nin geleceğinin önünde tuttuğunu belirtti.

Rusya’dan alınan S-400’lerin hangarlarda çürütüldüğünü, milyarlarca dolar ödenen F-35 programından dışlanıldığını ve F-16 modernizasyonunda bile öngörüsüz davranıldığını belirten CHP Lideri, "Trump'ın oğluyla görüşüp babasından randevu istemekle, 250 Boeing uçağından fahiş fiyata elâlem sipariş etmekten ve şu güzelim Eskişehir'in nadir toprak elementlerini Trump'a vadetmekle stratejik bir akıl sürdürülemez" eleştirisinde bulundu.

"TÜRKİYE ABD'YE BU ŞEKİLDE BAĞLI HALE GETİRİLEMEZ"

Türkiye’nin ABD yönetimine hiç bu kadar göbekten bağlı bir dönem yaşamadığını ifade eden Özel, geçmişte yaşanan mektup krizlerini ve rahip Brunson olayını hatırlatarak, "Tarihimizde Amerika yönetimine bu kadar göbekten bağlı bir yönetim görülmemiştir. Türkiye ABD'ye bu şekilde bağlı hale getirilemez. O Trump yönetimi ki bu ülkenin Cumhurbaşkanına 'Aptal olma' diye mektup yazıp yollayabilmiştir" dedi.

Trump’ın Ankara programından Anıtkabir ziyaretini çıkardığını ve buna rağmen çocuklarla karşılanacağına dair haberlerin çıktığını belirten Özel, "Eğer Amerikan Başkanı çocuklarla karşılanacaksa o çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır!" dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın Kurtuluş Savaşı’na yönelik son ifadelerine de değinen Özel, ülkenin evladının battaniyesini mermiye sararak kağnılarla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin küçümsenemeyeceğini vurguladı.

CHP’nin her türlü emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya devam edeceğini söyleyen Özel, "Biz Türkiye'nin birinci partisi olarak dış politikada kurumsal akla dayanan, uzun vadeli planları olan, bu milletin hakkını hukukunu cesaretle savunan bir anlayışı benimsedik, savunmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya, her türlü emperyalizme itiraz etmeye, direnmeye devam ediyoruz" dedi.