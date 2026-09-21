Hasan Atilla Uğur suç duyurusunda bulunacak! "FETÖ ihracı savcılar yalan beyan ekledi"

MİT Orta Asya Dairesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ev hapsi kararı verilen emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un avukatı Adnan Özdemir, 2011’deki tanık ifadesine gerçeğe aykırı beyan eklendiğini söyledi. Özdemir, Uğur'a ait olduğu sürülen,"Bütün personel layıkıyla ve hiçbir ihmal olmadan görevini yapmıştır" ifadelerinin FETÖ'den ihraç savcılar tarafından eklenip sahtecilik yapıldığını ifade etti.

Özdemir, soruşturmayı yürüten FETÖ'den ihraç savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

15 YIL SONRA GÖRDÜLER

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, tanık olarak ifade verdikleri Kaşif Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra şüpheli olarak dosyaya girdi.

Uğur ve Yıldırım, Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’deki ölümünün ardından dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve FETÖ'den ihraç Ali İşgören’e tanık olarak ifade verdi. İfadeler savcının odasında bir kâtip tarafından yazıldı. İddiaya göre; tanık sıfatıyla dinlendikleri için yanlarında avukat bulunmadı ve kendilerine tutanak örneği verilmedi.

İki isim, 2011’de hazırlanan ifade tutanaklarını yaklaşık 15 yıl sonra, son savcılık sorgularında gördü. Her iki tutanağın da “En alt kademeden, en üst kademeye kadar bütün personel layıkıyla ve hiçbir ihmal olmadan görevini yapmıştır.” cümlesiyle tamamlandığı belirtildi.

Uğur’un avukatı Adnan Özdemir, müvekkilinin bu cümleyi kabul etmediğini ve savcılık ifadesinde “Beyan bana ait değildir.” dediğini aktardı.

Aydınlık’tan Özlem Konur Usta'nın haberine göre; Özdemir, şu açıklamayı yaptı:

“İki tanığın beyanına şablon ifade eklenmiş. Tanık olarak beyan verdikleri için avukat eşlik etmemiş. Tanık beyanlarının kişiye verilmesi söz konusu olmadığı için kendilerinde birer örnek de yok. Bu ifade kendilerine okunduğunda müvekkilim ifadeyi reddetti. İfadeyi alan FETÖ bağlantılı savcı Ali İşgören hakkında suç duyurusunda bulunarak dosyaya ekleyeceğiz.”

DOSYAYI KAPATAN SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

Ali İşgören, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyayı beş ay içinde kapatarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren İşgören’in, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Özdemir, Uğur’un son ifadesinde Enver Altaylı’nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yazdığı mektupları da anlattığını söyledi:

“Müvekillim ifadesinde, Enver Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yazdığı mektupları anlattı. Bu olayın buram buram FETÖ koktuğu aşikardır. FETÖ ile birlikte başkaca örgütlerin de olabileceğini değerlendirerek 2011’de yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2018’de de kitabında savcıların bu olayı soruşturması gerektiğini ifade etmiştir.”

Özdemir, soruşturmanın kamuoyuna aktarılma biçimine de tepki gösterdi:

“Soruşturma, müvekkilimi hedef alan FETÖ tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak çarpıtılmak isteniyor. Müvekkilim Hasan Atilla Uğur’un talebi, Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünün sonuna kadar soruşturulmasıdır.”

‘GÖREVLİLER İLK 10 DAKİKA GELMEDİ’

Uğur’un avukatı, cezaevindeki kamera görüntülerine yönelik yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kozinoğlu’nun rahatsızlanmasının ardından Uğur’un yardım çağırdığını belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Bu görüntülere ilişkin olarak yapılan maksatlı ve kötü niyetli yorumların, görüntülerin gerçek içeriğiyle hiçbir uyumu bulunmamaktadır. Görüntülerin içeriğinde müvekkilim aleyhine hiçbir olumsuz durum veya aleyhe delil bulunmamaktadır. Tam aksine; Merhum Kaşif Kozinoğlu’nun rahatsızlanması üzerine müvekkilimin derhal yardımına gittiği, hemen acil çağrı butonuna basıldığı kamera görüntülerinden açıkça görülmektedir. Normal koşullarda en geç 1 dakika içerisinde gelmesi gereken cezaevi görevlilerinin ise bu çağrıya karşılık vermediği ve ilk 10 dakika boyunca hiçbir şekilde koğuşa gelmediği yine görüntülerden anlaşılmaktadır. Bunun üzerine müvekkilim, son derece büyük bir gayret içerisinde, eline aldığı cisimlerle koğuşun demir kapısına defalarca vurmuş, gürültü çıkararak yardım çağrısında bulunmuş ve nihayetinde yardımın gelmesini sağlayabilmiştir.

Merhum Kaşif Kozinoğlu’nun koğuştan çıkarılmasının ardından, cezaevi dışına götürülmeden önce 25 dakika boyunca koğuş dışında, fakat cezaevi içerisinde bekletildiği anlaşılmıştır. Ambulansın geliş süreci, hastaneye ulaşma sürecinin uzunluğu ve bu süreç içerisinde gerekli müdahalenin yapılmaması hususları, yürütülen soruşturmanın son derece önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bunların her biri ayrı ayrı ve bütün ayrıntılarıyla soruşturulması gereken hususlardır.”

‘14 DAKİKALIK KARANLIK’ İDDİASINA YANIT

Özdemir, görüntülerdeki ışık değişiminin “14 dakikalık karanlık” şeklinde yorumlanmasının soruşturmayı saptırdığını ileri sürdü:

“Işık kapama olarak adlandırılan zaman dilimi, gündüz vakti saat 16.00’dır. Kamera görüntüleri apaçık ortada olmasına rağmen, ‘14 dakikalık karanlık’ şeklinde gerçeğe aykırı bir anlatımla şaibe yaratılmaya çalışılması, soruşturmayı ve maddi gerçeğe ulaşılmasını saptırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır. Koğuş ortak alanının içerisine pencerelerden gelen gün ışığı ve dışarının aydınlığı, kamera görüntülerinin düşük çözünürlüklü olmasına rağmen açıkça görülebilmektedir.”

‘DEĞİŞEN BİR BEYAN YOK’

Avukat Özdemir, Uğur’un önceki ifadesini değiştirdiği yönündeki haberleri de reddetti. Eski dosyadaki belgelerin sahtecilikle düzenlendiğini savunan Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Önceki ifadesini kabul etmedi diye servis edilen ise Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin 2011 yılında açılan ve hemen, alelacele 2012 yılında kapatılan sözde soruşturma kapsamında, hem müvekkilim Hasan Atilla Uğur hem de Hasan Ataman Yıldırım’dan tanık sıfatıyla alındığı ileri sürülen; ancak beyanlarına aykırı şekilde oluşturulup sahtecilikle tanzim edilen belgelerdir. FETÖ tarafından kapatılmış olan ilk soruşturma dosyasındaki sahte evrak ile müvekkilimin yaklaşık 15 yıldır istikrarlı biçimde savunduğu beyanlarının ve bugün yeniden açılan güncel soruşturmadaki anlatımlarının birbiriyle çeliştiğini; bundan hareketle de müvekkilim üzerinde şüphe oluştuğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Müvekkilimin anlatımı değişmemiştir. Değişen bir beyan yoktur. Tartışılması gereken, eski soruşturma dosyasındaki sahte evraktır.

Yaklaşık 15 yıl önce gerçekleşen bir olayda gerek tansiyon değerinin 8/20 mi yoksa 12/20 mi olduğunun gerekse merhumun seslendiği anda bir metreden daha az mesafeyle birbirinden ayrılan iki odadan hangisinin önünde bulunduğunun bugün kesin olarak hatırlanmamasından hareketle müvekkilim aleyhine şaibe yaratmaya çalışılması, olayın esasından ne denli uzaklaşıldığını göstermektedir.

Tüm bu maddi gerçeklerin ve soruşturma dosyasının içeriğinin Cumhuriyet Savcılığı tarafından değerlendirilmesi sonucunda müvekkilim serbest bırakılmıştır. Bilgi ve isnatlarda bulunan, soruşturma dosyasındaki delilleri çarpıtan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yapan kişiler bakımından her türlü hukuki ve cezai başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu da kamuoyuna açıkça bildiriyoruz”

ENVER ALTAYLI’NIN İFADESİ ALINACAK

FETÖ elebaşı Gülen’e yazdığı mektupta Kozinoğlu hakkında “etkisiz hale getirilmeli” ifadesini kullanan Enver Altaylı’nın da soruşturma kapsamında dinleneceği öğrenildi.

Altaylı’nın avukatı ve kızı Dilara Yılmaz, Sincan Cezaevi’nde bulunan Altaylı’nın ifade işlemi için İstanbul’a götürülmek istendiğini belirtti. Yılmaz, “Doktor sevke uygun olmadığına dair rapor vermiş. Bu nedenle şimdilik İstanbul’a götürülemedi.” dedi.

Altaylı’nın ifadesinin önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor.