Hasan Atilla Uğur Silivri'de ilk açıklamasını yaptı! "Kozinoğlu Türkiye'nin en büyük kahramanlarından"

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada ev hapsi kararı verilen Hasan Atilla Uğur, adliye çıkışında ilk kez konuştu.

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi.

Silivri Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından ilk açıklamasını yapan Uğur, soruşturmanın açılmasını önemli bulduğunu söyledi. Şüpheli sıfatıyla ifade vermekten üzüntü duyduğunu belirten Uğur, olayın kısa sürede aydınlatılmasını beklediğini ifade etti.

"HİCAP DUYDUM"

Uğur, adliye çıkışında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Savcılığınca başlatılmış olan rahmetlik ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan olan, benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım, birlikte terörle mücadeleyi de üsteğmen rütbesiyle birlikte yapmış olduğumuz Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde, tekrar soruşturma başlatılması üzerine buraya geldim ve Cumhuriyet Savcılığımıza ifademi verdim. Daha sonra hakimliğe sevk edildim ve şu anda ev hapsi kararıyla serbest bırakıldım. Bu soruşturmanın en ciddi şekilde neticelenmesini gönülden arzu eden ve bu konuda da kitaplar yazan, televizyon programlarında söyleyen bir emekli Türk subayıyım. Bu soruşturmanın açılmasını çok değerli ve önemli buluyorum. En kısa zamanda bunun neticesine ulaşacağını da biliyorum. Elbette ki bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla burada olmak beni hicap duymama sebep oldu. Bundan dolayı üzüntü içerisindeyim ama çok yakın bir gelecekte gerçeğin anlaşılacağı ve özellikle Fethullahçı yapılanmanın o dönemde de, bu dönemde de hala bir takım faaliyetler içerisinde olduğunu belirlenmesi açısından bu soruşturmanın neticesinin ortaya çıkmasını çok değerli buluyorum."

Hakkındaki gözaltı kararını duyduktan sonra Türkiye'ye dönüş kararı alan Hasan Atilla Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı’ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada gözaltına alınan Uğur, işlemleri için Silivri Adliyesi’ne götürüldü.

SAVCILAR FETÖ'DEN İHRAÇ

Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İşgören’in Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği, Doğan’ın ise olay yeri incelemesine katıldığı belirtildi. Her iki isim de daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik, iki isim hakkında ev hapsi kararı verdi.

Eski Başsavcı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İki şüphelinin hâkimlikteki işlemleri sürüyor.