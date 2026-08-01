Gürsel Tekin'den görevden alındı iddiasına ilk açıklama: Genel merkez istediği iradeyi kullanabilir

CHP İstanbul yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevden alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin, 16 Ekim’e kadar görevlerinin başında olduklarını belirterek, “Sonraki süreçte genel merkezimiz istediği iradeyi kullanabilir” dedi.

Kayyum Gürsel Tekin, butlan CHP'sinin yeni üye katılımı için düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan “görevden alındı” iddialarına yanıt veren Tekin, çalışmalarını sürdürdüklerini ve herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Tekin, “16 Ekim’e kadar görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte elbette partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Genel merkezimizle ve genel başkanımızla en ufak bir problemimiz bulunmuyor” dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde yeni atamalar yapacaklarını belirten Tekin, büyük olasılıkla çarşamba günü 39 ilçe başkanını görevlendireceklerini açıkladı.

Tekin, “Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanlarımızda olduğu gibi 39 ilçe başkanı arkadaşımızın atamasını yapacağız. Atamaların ardından hep birlikte fotoğraf verecek ve yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Görevinin başında olduğunu yineleyen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Herhangi bir sıkıntı ya da sorun yok. Sosyal medya ve basın tartışmaya devam edebilir. Haberin iyisi kötüsü olmaz. Sokaktaki vatandaş bizi çok iyi biliyor.”

NELER YAŞANDI?

CHP’de butlan kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı üzerinden yeni bir yetki tartışması başladı. Parti kulislerinde, mahkeme kararıyla “çağrı heyeti yetkilisi” olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in etkisizleştirilmesi ve İstanbul örgütünü yönetmek üzere yeni bir ismin atanması seçeneğinin butlan MYK’sinde değerlendirildiği öne sürüldü.

Parti kurmayları, Tekin’in mahkeme kararı nedeniyle görevden alınamayacağını ancak atama ve görevden alma yetkisinin de bulunmadığını savundu. Bu nedenle MYK adına İstanbul örgütünü yönetecek bir görevlendirme yapılabileceği belirtildi.

Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı üye katılım törenindeki tavırlarının parti yönetiminde rahatsızlık yarattığı iddia edildi.