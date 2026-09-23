Gözünü emeklilerin binasına dikti: AKP'li Fıçı'dan "Derhal boşaltın" talimatı

İzmir Foça'da Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmenin yarıya yakınının oyunu alarak belediye başkanı seçilen ve ardından AKP'ye geçen Saniye Bora Fıçı, iki yıl önce Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesine tahsis edilen odanın boşaltılmasını istedi.

Sendika bürosuna gelen belediye zabıtası, sendika yöneticisi Belgin Santos Adan’a sözlü olarak, "Başkanın talimatı, iki gün içinde yeri boşaltın" dedi. Fıçı'nın AKP'ye geçişiyle başlayan tepkiler, alınan bu son kararla katlanarak arttı.

"CHP'DEYKEN TAHSİS ETMİŞTİ"

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu yerin iki yıl önce Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı tarafından Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesine tahsis edildiğini belirten Şube Başkanı Tuğrul Çölmekçi, şöyle konuştu:

"Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, CHP’liyken verdiği yeri AKP’li olunca elimizden almaya çalışıyor. Bu durum, çok açıkça belirtmek gerekirse, AKP’nin antidemokratik uygulamasının somut göstergesidir."

"İSTİFA ÇAĞRISINDAKİ ISRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şubesinin, Emek ve Demokrasi Güçlerinin bir bileşeni olarak emeklilerin hak mücadelesinin yanı sıra demokratik tepkilerde de yer aldığını belirten Çölmekçi, "Sendikamız, ülke çapında olduğu gibi Foça’da da toplumsal muhalefetin önemli bir bileşenidir. Son yaşanan süreçte halkın iradesini yok sayarak AKP’ye geçen belediye başkanına demokratik tepkimizi göstererek ortak istifa çağrısında bulunduk. Bu ısrarımızı sürdürmeye de kararlıyız" ifadelerini kullandı.