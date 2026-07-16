Görevden alınan Devrim Dural'dan Butlan Yönetimi'ne rest

CHP'de mahkeme kararıyla göre gelen mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan , CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, ‘’Butlan yönetimi tarafından merkez ilçemizle beraber görevden alındığımızı biraz önce öğrendik. Bu kararı tanımıyoruz’’ diyerek karara sert çıktı.

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası butlan yönetimi tarafından yapılan MYK toplantısının ardından seçilmiş CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığı açıklandı.

ZONGULDAK HALKINA ÇAĞRI DA BULUNDU

Seçilmiş CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural yaptığı videolu paylaşımla, butlan yönetiminin kararını tanımadıklarını vurgulayarak, ‘’Bu karar bizler için bir şeref madalyasıdır. Tüm Zonguldak halkını ve yoldaşlarımızı bu akşam saat 19:30’da dayanışma duygularımızla İl Başkanlığı’na, babaevine bekliyoruz." dedi.

Mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, CHP'de 8 il başkanının görevden alındığı belirtilirken, 7 il başkanlığına da atama yapıldığı ifade edilmişti.