Görevden alınacağı iddia edilmişti: CHP'li başkandan butlan yönetimine rest

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesinde bazı il başkanlıklarında değişiklik yapılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, TV100 yayınında Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da görevden alınması beklenen isimler arasında olduğunu öne sürdü. CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz "Butlancıların vereceği kararı yok sayacak ve görevimin başında olmaya devam edeceğim" dedi.

YALAZ'DAN SERT TEPKİ

Bu iddiaların ardından Yalaz'dan açıklama geldi. Yalaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanım Özgür Özel, baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün partisini Türkiye'nin birinci partisi yapan büyük bir liderle birlikte partime ve ülkeme hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. En büyük onurum da evladıma bırakacağım mirasım da budur. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum.

'KARARI YOK SAYACAĞIM GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM'

Görevden alıp disipline vereceklermiş… Vereceğiniz karar bizim için yok hükmündedir! Butlancıların vereceği kararı yok sayacak ve görevimin başında olmaya devam edeceğim."