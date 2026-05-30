Gezi Direnişi 13 yaşında: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı

Gezi Parkı'nın yıkılarak yerine Topçu Kışlası yapılma girişimlerine karşı 2013 yılında başlayan ve Türkiye geneline yayılan Gezi Direnişi, 13. yılına girdi. Taksim Dayanışması, direnişin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar ve çağrılar yayımladı.

Taksim Dayanışması sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında eylem çağrısını yineleyerek, "31 Mayıs Pazar (yarın) saat 19.00'da Taksim'deyiz" dedi.

"YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR"

Taksim Dayanışması yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

13 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz: 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz! #GeziyeÖzgürlük #Gezi13Yaşında

31 MAYIS'TA TAKSİM'DE BULUŞMA ÇAĞRISI

"Gezi Direnişi 13. yılında yolumuzu aydınlatıyor" başlığıyla yayımlanan resmi açıklamada, tüm demokratik kitle örgütleri ve vatandaşlar bir araya gelmeye çağrıldı. Açıklamada, 31 Mayıs Pazar (yarın) saat 19.00'da Taksim'de kitlesel bir basın açıklaması yapılacağı aktarıldı.

"MİLYONLARIN SESİDİR"

Taksim Dayanışması tarafından 23 Mayıs'ta yapılan sosyal medya paylaşımında ise, "Gezi Direnişimizin 13. yılında umudu ve dayanışmayı büyütüyoruz." başlığıyla şu vurgu yapıldı:

Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden, iktidarın her tarafımızı saran baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına itiraz eden milyonların sesidir.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLDİLER

Yapılan açıklamalarda, direniş süresince yaşamını yitiren tüm isimler tek tek anılarak unutulmadıkları vurgulandı. Paylaşımda, kayıplara yönelik şu ifadelere de yer verildi: