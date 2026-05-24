Genel Merkez baskınında CHP'li başkanın ayağı kırıldı
CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis baskınında CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca'nın ayağı kırıldı.
Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne düzenlediği baskın sırasında CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, yüksekten düşerek yaralandı.
ABLUKAYI DELMEK İSTERKEN BACAĞI KIRILDI
Mahkemenin tartışmalı "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilmeyi kabul eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebligatı üzerine CHP Genel Merkezi polis ablukasına alındı.
CHP'Lİ İL BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI
Abulkayı delmek için genel merkeze girmek için otopark kapısına tırmanan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca yüksekten düşerek yaralandı.
Bacağının kırıldığı anlaşılan Karaca, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi