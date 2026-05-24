Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Genel Merkez baskınında CHP'li başkanın ayağı kırıldı

Genel Merkez baskınında CHP'li başkanın ayağı kırıldı

CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis baskınında CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca'nın ayağı kırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Genel Merkez baskınında CHP'li başkanın ayağı kırıldı

Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne düzenlediği baskın sırasında CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, yüksekten düşerek yaralandı.

ABLUKAYI DELMEK İSTERKEN BACAĞI KIRILDI

Mahkemenin tartışmalı "mutlak butlan" kararının ardından göreve iade edilmeyi kabul eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebligatı üzerine CHP Genel Merkezi polis ablukasına alındı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldıCHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

Genel Merkez baskınında CHP'li başkanın ayağı kırıldı - Resim : 3

CHP'Lİ İL BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI

Abulkayı delmek için genel merkeze girmek için otopark kapısına tırmanan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca yüksekten düşerek yaralandı.

Bacağının kırıldığı anlaşılan Karaca, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro