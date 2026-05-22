Gazeteler CHP'ye butlan darbesini nasıl gördü?
CHP kurultayına verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyaset arenası kadar basın dünyası da hareketlendi. İktidara yakın gazeteler kararı “hukuki süreç” olarak sunarken, muhalif yayınlar bunu “siyasi müdahale” olarak gördü.
İstinafın CHP'ye “mutlak butlan” kararı gündemin bir numaralı başlığı. Mahkemenin, CHP kurultayını yok hükmünde sayan kararı sonrası eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin önünün açılması, özellikle muhalif medyada delege iradesinin yok sayılması şeklinde değerlendirildi.
KARARA SERT BAŞLIKLAR!
Muhalif gazeteler, manşetlerinde “Demokrasiye darbe”, “Selamı çaktı mutlak butlan çıktı” ve “Demokrasi yok sayıldı” gibi sert başlıklara yer verdi. Birçok köşe yazısında ana tema CHP hakkında verilen butlan kararı oldu. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü.
AKP'Lİ GAZETELER KARARA SEVİNDİ
İktidara yakın gazeteler ise kararın tamamen hukuki zeminde değerlendirildiğini savundu.
GÖZLER CHP'NİN ATACAĞI ADIMLARA ÇEVRİLDİ
Siyaset kulislerinde ise gözler CHP yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.
İşte bazı gazetelerin butlan kararını görme şekli...