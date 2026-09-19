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Fransız milletvekilinden DEM Parti'ye ziyaret

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin, DEM Parti'nin İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret etti. Ziyarette "Kürt meselesinin geleceği"nin ele alındığı ifade edildi.

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Fransız milletvekilinden DEM Parti'ye ziyaret

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin’in parti binalarını ziyarette bulunduğunu duyurdu. Görüşmede "Kürt meselesinin geleceği, Türkiye’deki siyasal gelişmeler ve Fransa’daki siyasi durum"un ele alındığı ifade edildi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin’in ziyaretine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) vekili Arnaud Saint-Martin’i İl Örgütümüzde ziyaret ederek, Dış İlişkiler Eş Sözcümüz Ebru Günay ve vekilimiz Cengiz Çiçek ile görüştü. Sürece, Kürt meselesinin geleceğine, Türkiye’deki siyasal gelişmelere ve Fransa’daki siyasal duruma ve olası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduk”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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