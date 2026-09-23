Fon skandalında İsviçre'ye kaçırılan paraları geri almak yıllar sürebilirmiş!

Yaklaşık 550 bin yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında, zararların nasıl karşılanacağı tartışılırken İsviçri'de kaçırıldığı söylenen paraların Türkiye'ye iade süreci merak konusu oldu. İddiaya göre; İsviçre’ye aktarılan paraların iadesi 2 ila 5 yıl sürebilir.

Sermaye piyasasındaki olağan dışı hareketler üzerine başlatılan soruşturma, toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan fonları kapsıyor. Piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon iddiaları kapsamında, aralarında Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım’ın da bulunduğu dokuz aracı kurum ve portföy şirketinin yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; Hukukçu Sabri Canbolat, soruşturmada piyasa dolandırıcılığı, örtülü kazanç aktarımı ve örgütlü suçlara ilişkin hükümlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Canbolat’a göre asli failler ve üst düzey yöneticiler hakkında toplamda 20 ila 35 yılı aşan hapis cezaları talep edilebilir.

İSVİÇRE'DEKİ PARALARI ALMAK YILLAR SÜRECEKMİŞ

Canbolat, İsviçre bankalarındaki paraların Türkiye’ye getirilip mağdurlara ödenmesinin hukuken mümkün olduğunu belirtti. Ancak bunun için adli süreçlerin tamamlanması gerektiğini söyledi:

“Süreç bürokratik ve zamana yayılan bir yapıya sahip. İlk adım, savcılığın Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve MASAK aracılığıyla İsviçre adli makamlarından tedbir talep edilmesi. Paranın fiilen Türkiye’ye iade edilmesi için genellikle Türkiye’deki ceza davasının kesinleşmesi veya İsviçre mahkemelerinin ikna olacağı seviyede bir adli mutabakat gerekir. Bu süreç uluslararası pratikte ortalama 2 ila 5 yıl sürebilir”

ZARAR NASIL KARŞILANABİLİR?

Fonların tasfiyesi hâlinde mevcut varlıkların yatırımcılara payları oranında dağıtılacağını anlatan Canbolat, varlıkların zararı karşılamaya yetmemesi durumunda izlenebilecek yolu şöyle açıkladı:

“Tasfiye sürecinde SPK ve Takasbank gözetiminde fon bünyesindeki mevcut tüm menkul kıymetler nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında dağıtılır. Ancak fon içindeki paralar sahte hisselere bağlanmış, buharlaştırılmış veya temerrüde düşürülmüşse, açığı kapatmak için şüphelilerin şahsi malvarlıklarına ve yurt dışına kaçırılan paralara konulacak tedbirlerin paraya çevrilmesi beklenir”

Canbolat’a göre şirketler arasındaki fon aktarımının veya şirketlerin suç fiillerini gizlemek için kullanıldığının kanıtlanması hâlinde, grup şirketleri de zarardan sorumlu tutulabilir:

“Holding bünyesindeki şirketler arasında fon aktarımı yapıldığı, fon yöneticilerinin holding çıkarları doğrultusunda hareket ettiği veya kurumsal yapıların suç fi ilini gizlemek için birer araç olarak kullanıldığı ispat edilirse, hâkim şirket, bağlı portföy şirketinin ve fonların uğradığı zararları tazmin etmekle doğrudan ve zincirleme olarak sorumlu tutulur. İyiniyetli üçüncü kişilerin meşru alacakları hariç olmak üzere, operasyona alet edilen holding ve grup şirketlerinin varlıkları mağduriyetin giderilmesi için haciz ve tasfiyeye konu edilebilir”

YATIRIM ZARARI İLE SUÇ İDDİASI ARASINDAKİ FARK

“Piyasa kötü gitti” savunmasının bu dosyada yeterli olmayacağını söyleyen Canbolat, yatırımın olağan riski ile yatırımcı parasının amacı dışında kullanılması arasında ayrım yaptı:

Borsada para kaybetmek, bir fonun yanlış yatırım yapması da tek başına suç değil. Ticaretin, yatırımın ve piyasanın her zaman riski olur. Ama yatırımcıya ‘Ben senin paranı profesyonel biçimde yöneteceğim’ deyip o parayı başka amaçlarla kullanıyorsanız mesele değişir. Yapay işlemler yapıldıysa, belirli hisselerin fiyatı gerçeğe aykırı biçimde oluşturulduysa, fon kaynakları ilişkili kişi veya şirketlere aktarıldıysa ve yatırımcıdan alınan para başka menfaatlere tahsis edildiyse artık sorumluluk size ait.