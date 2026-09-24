"Fon krizi Erdoğan'ı koltuğundan edebilir" yazısı AKP medyasında ortalığı karıştırdı

AKP iktidarının en büyük destekçilerinden Yeni Şafak'ta yayımlanan yazı ortalığı karıştırdı. Yenisafak.com.tr'nin başındaki Ersin Çelik, 20 milyar dolara ulaştığı iddia edilen fon krizinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı koltuğundan edebilecek bir noktaya gidebileceğini hatta 'siyaset dışından bir ismin de' yerine gelebileceğini iddia etti.

Çelik, "Kaygımın zirve noktası ise şu: Biriken güvensizlik, Ukrayna’da olduğu gibi, siyasetin dışından gelen bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir." dedi.

Çelik sadece Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi değil aynı zamandan 'siyaset dışından gelen bir ismi' de işaret etmesi tartışma konusu oldu. Çelik, ekonomik krize yönelik AKP iktidarının sunduğu argümanların bir süre sonra geçersiz ve halkta kabul edilmeyeceğini anlatan ifadeler kullandı.

Sosyal medyada Çelik'in yazısı büyük tepki gösterildi. Siyaset dışı diyerek bir ismin ima edilip edilmediği tartışma konusu oldu.

İKTİDAR MEDYASI MAHALLESİ KARIŞTI

Çelik'e yönelik tepkinin ardından AKP medyasındaki isimler desteklerini açıklamaya başladı.

Taha Hüseyin Karagöz ve İsmail Kılıçarslan gibi isimler açık destek verdi.

AKP'ye yakınlığı ile tanınan Sinan Burhan'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Basın Federasyonu da Çelik'in sözlerini 'ifade özgürlüğü' diyerek destek de bulundu.

"SOYGUN VAR" DEDİ

Çelik, yazısında Yeni Şafak'ta birkaç gün önce yayımlanan Aydın Ünal'ın 'İktidar içinde bir kumpas olabileceğini' iddia eden yazısını da referans gösterdi.

Çelik, fon skandalının bile bile göz göre göre geldiği, gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarını da yazısında aktardı.

Çelik, fon skandalı için, "İnsanlar en azından kimler tarafından soyulduklarını bilmeli. Ancak birkaç ismi açıklayıp kamuoyunu rahatlatmak, bu işin çözümü olamaz. Sorumlulukların ortaya çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekir." diyerek önlemler alınmasını istedi.